Руслан Бальбек, российский парламентарий, решил опубликовать стихотворение на своей страничке в «Фейсбуке», являющееся ответом певцу Сергею Шнурову о принадлежности Крыма.

По словам народного избранника, он имеет совершенно другие взгляды касательно статуса Крымского полуострова. В своем стихе Бальбек написал, что «Крым наш», а не украинский. Он также добавил, что соответствующее «право» является фактором, который уже на протяжении шести последних лет оказывает влияние на весь мир.

Однако депутат признал, что предприниматели в Крыму сейчас испытывают значительные трудности по причине наложенных странами Запада санкций. Но при этом Бальбек уверен, что так все равно лучше, чем, если бы было как в Донбассе и Одессе.