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На страничке российской киноактрисы Кристины Асмус в соцсети «Инстаграм» появились фото, сделанные во время съемок новой картины под названием «Китобой».

Артистка разместила несколько снимков, на которых она предстала в множестве различных образах. Это объясняется ролью Асмус – дело в том, что она играет роль молодой девушки, зарабатывающей на жизнь с помощью видеочата с уклоном на интим. Звезда также отметила, что лента не относится к жанру драма или хоррор.

В подписи к фотографиям Асмус сообщила, что в фильме отсутствуют какие-либо секс-сцены, что несколько расстроило ее. Зато во время съемок она смогла принять участие в самом длинном дубле за всю ее карьеру – его продолжительность составила 43 минуты.

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