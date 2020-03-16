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Анастасия Решетова в Stories Instagram случайно опубликовала фото со спреем-антисептиком для интимных игрушек.

Решетова решила поделиться с подписчиками средствами, которые она использует для дезинфекции, что весьма актуально на фоне вспышки коронавируса. Однако в кадр попало и средство, предназначенное для дезинфекции секс-игрушек.

Осознав свою ошибку, Анастасия вскоре удалила кадр, однако открещиваться не стала и к ситуации отнеслась с юмором. В комментариях на вопрос одной из подписчиц она сообщила, что не сразу поняла, что это средство не для тех игрушек – она решила, что спрей предназначается для детских игрушек.

Впрочем, как было отмечено, такое маловероятно, так как купить подобное средство в детском отделе вряд ли возможно.

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