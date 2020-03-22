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Анастасия Решетова объяснила, почему Тимати улетел на Мальдивы, в то время как она осталась дома с пятимесячным Ратмиром.

По словам Решетовой, решение никуда не ехать она приняла самостоятельно. Также она предпочитает сама ухаживать за сыном, несмотря на помощь нянь. Ранее, к тому же, Анастасия уволила одну няню, которая пыталась устанавливать в её доме свои правила. Теперь Решетова нашла более подходящую помощницу.

Также Анастасия отметила, что Тимати волен поступать так, как посчитает нужным, и она не будет ему ничего запрещать. Она попросила поклонников не указывать, что им делать, и заявила, что на Мальдивах Тимати не только отдыхает, и но и работает, и он имеет на это полное право.

Кроме ребёнка, Решетовой также приходится решать вопросы, связанные с её бизнесом.

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