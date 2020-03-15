Супруга рэп-исполнителя Тимати Анастасия Решетова рассказала о том, что защищает своего сына Ратмира от вирусов с помощью антибактериальной соски.

Российская модель регулярно посещает бассейн вместе со своим сыном и отказывается брать перерыв даже в период распространения вирусных инфекций. Однако чтобы обезопасить своего ребенка, она дает ему особую антибактериальную соску после занятий в воде. Решетова добавила, что обожает плавать вместе с Ратмиром, так как он постоянно дарит ей массу положительных эмоций во время плавания.

По словам знаменитости, с малышом также работает профессиональный тренер. Решетова уверена, что занятия в бассейне позитивно влияют на физическое и эмоциональное состояние ее ребенка, так как они улучшают работу органов дыхания и укрепляют нервную систему.