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Возлюбленная 36-летнего Прохора Шаляпина Татьяна на подарки для него не скупится.

Так, недавно она оплатила все затраты во время путешествия по США – в том числе люксовый отель, который обошёлся ей, по слухам, в два миллиона рублей. Сейчас же, по словам знакомых 40-летней Татьяны, она приобрела в Москве аж четыре квартиры. Она отдала за них примерно 70 миллионов рублей в общей сумме.

Уговорить её, как сообщается, сумел именно Шаляпин, который заявил, что иностранцам весьма выгодно вкладываться в московскую недвижимость. Однако Татьяна на данный момент не может прилететь в Москву из-за коронавируса.

Шаляпин является временным владельцем приобретённой недвижимости, но в будущем Татьяна собирается переоформить документы на своё имя. При этом подруги женщины призывали её как следует подумать над этим решением, но слушать их возражения она даже не захотела.

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