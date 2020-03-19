В Тульской области окончено расследование уголовного дела в отношении мужчины, использующего свою несовершеннолетнюю дочь для создания порнографических материалов.

В январе 2017 года 38-летний мужчина создавал фотографии и видеозаписи порнографического содержания со своей дочерью. В дальнейшем он выкладывал полученные материалы в Сети, а также совершал в отношении своей дочери иные действия сексуального характера.

Происходило это в квартире у мужчины в Узловском районе. Как отмечается, девочка ещё не достигла 14-летнего возраста. Материалы порнографического содержания хранились на компьютере обвиняемого с января 2017 года по октябрь 2019 года.

Свою вину мужчина полностью признал. Уголовное дело направлено в суд.