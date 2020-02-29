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Профессор материаловедения Джошуа Пирс из Мичиганского технологического университета опубликовал статью в издании The Conversation о последствиях ядерного удара США по противнику.

Как сообщает профессор, безответный запуск американцами 100 ядерных боеголовок по России или Китаю в первую очередь ударит по ним самим. Так, последствия могут быть крайне печальными для США из-за образовавшейся в слоях верхней атмосферы сажи, что приведёт к глобальному похолоданию и голоду из-за возникших проблем с урожаем сельхозкультур.

Так, из-за запуска тысячи ядерных боеголовок погибнут 140 тысяч жителей США, а если боеголовок будет уже семь тысяч, то голодные времена настанут для пяти миллионов американцев. В других примерах рассматриваются такие ситуации, как ядерный удар Индии по Китаю.

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