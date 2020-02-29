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Губернатор итальянской области Венето Лука Дзайя принёс извинения за своё недавнее заявление о низком уровне гигиены в Китае и китайцах, поедающих мышей.

27 февраля он в эфире итальянского телеканала заявил, что низкий уровень заражения коронавирусом в Венето обусловлен культурным уровнем жителей Италии. Также он отметил гигиену, рассказав о привычках итальянцев часто мыть руки и много раз принимать душ. Говоря про китайцев, он заявил, что подобной эпидемии в Китае стоило ожидать, из-за того, что они едят живых мышей.

В китайском посольстве в ответ на слова Дзайи заявили, что он оклеветал китайский народ в и так непростое время. Позднее Дзайя попросил прощения за сказанное и признал, что он не особо удачно выразился. Он отметил, что не имел цели начать спор о традициях Китая и выразил надежду, что инцидент не повлияет на хорошие отношения между ними.

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