В Ленинградской области на территории дачного участка, принадлежащего 55-летнему офицеру, работники ФСБ нашли склад с оружием, построенный еще в советские времена.

В управлении ФСБ по региону сообщили о том, что в четверг, 20 февраля, правоохранителями было решено провести осмотр дачного дома военнослужащего, расположенного в СНТ «Экран» (Лужский район). Отмечается, что офицер служит в военной части, где ранее была зафиксирована кража.

При осмотре здания работники правоохранительных органов нашли помещение, в котором хранилось оружие, выпущенное в годы СССР. Речь идет о травматическом пистолете, двух револьверах и трех единицах огнестрельного вооружения. В нем также хранились боеприпасы и лента для пулемета. Вероятнее всего, они были украдены с военных складов. В отношении офицера возбудили уголовное дело.