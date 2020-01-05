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В Подмосковье супруги развелись из-за печенья с предсказаниями

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В Королеве Московской области печенье с предсказанием послужило поводом для развода супружеской пары. В городе находится кондитерская фабрика, выпуска

В Королеве Московской области печенье с предсказанием послужило поводом для развода супружеской пары.

В городе находится кондитерская фабрика, выпускающая печенье с предсказаниями, и, по словам сотрудников, они время от времени получают обратную связь от покупателей, на жизнь которых повлияло полученное ими предсказание. Обычно это положительные отзывы, однако порой встречается и негатив.

Так, недавно один мужчина обвинил фабрику в разводе. Он сообщил, что во время праздничного застолья жена получила в печенье предсказание «Все перемены к лучшему». Так как отношения в паре уже были напряжённые, женщина решилась на развод.

Мужчина же разводиться не собирался, и это стало для него большим удивлением и настоящим шоком.

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