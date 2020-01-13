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Пропавшая 31 декабря 13-летняя школьница вернулась домой в Екатеринбурге

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В Управлении МВД по Екатеринбургу сообщили сегодня, 13 января, что 13-летняя школьница, исчезнувшая 31 декабря, сама вернулась домой. Девочка решила у

В Управлении МВД по Екатеринбургу сообщили сегодня, 13 января, что 13-летняя школьница, исчезнувшая 31 декабря, сама вернулась домой.

Девочка решила уйти из дома, расположенного на улице Победы, в канун Нового года. После этого близкие и родные люди потеряли возможность выйти с ней на контакт. Они обратились к полицейским, которые организовали поиски подростка.

Вчера учащаяся местной школы самостоятельно пришла домой. В правоохранительных органах отмечают, что во время ее отсутствия в отношении нее не было совершено никаких противоправных действий. На мать девочки составили административный протокол, так как она несвоевременно подала заявление в полицию о пропаже ребенка.

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