Правоохранители задержали в Ленобласти лжеполицейских с наркотиками

Представители управления МВД по Ленинградской области сообщили о задержании двух мужчин в Буграх, которые подозреваются в краже смартфона и выдаче себя за сотрудников полиции.

Полицейские сообщили, что недавно к ним обратился мужчина, заявивший, что 19 января в Мурино неизвестные вынудили его сесть в автомобиль, представившись работниками правоохранительных органов. Затем они направились в город, по дороге расспрашивая потерпевшего о местах сбыта наркотиков.

Вскоре лжеполицейские отобрали у мужчины телефон, угрожая ему расправой, и высадили на КАД. Позднее сотрудники полиции задержали подозреваемых, в машине которых были обнаружены липовые удостоверения и сверток с неизвестным веществом в виде порошка, которое было отправлено на экспертизу.