В Чите будут судить мужчину, задушившего парализованную мать

В Чите мужчина, задушивший собственную парализованную мать, предстанет перед судом.

Инцидент произошёл в Черновском районе города. Как сообщает следствие, в начале 2019 года обвиняемый неоднократно намеренно причинял своей парализованной матери телесные повреждения, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Свои действия он объяснил злостью на необходимость ухаживать за матерью и кормить её.

В конце февраля, не выдержав, обозлённый мужчина набросился на мать и задушил её руками. Свою вину обвиняемый полностью признал.

В настоящее время мужчина находится под стражей, уголовное дело было завершено и 10 декабря отправлено для рассмотрения в Забайкальский краевой суд. Обвиняемому грозит минимум восемь лет лишения свободы, максимум — пожизненное заключение.