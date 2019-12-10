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В Чите будут судить мужчину, задушившего парализованную мать

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В Чите мужчина, задушивший собственную парализованную мать, предстанет перед судом. Инцидент произошёл в Черновском районе города. Как сообщает следст

В Чите мужчина, задушивший собственную парализованную мать, предстанет перед судом.

Инцидент произошёл в Черновском районе города. Как сообщает следствие, в начале 2019 года обвиняемый неоднократно намеренно причинял своей парализованной матери телесные повреждения, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Свои действия он объяснил злостью на необходимость ухаживать за матерью и кормить её.

В конце февраля, не выдержав, обозлённый мужчина набросился на мать и задушил её руками. Свою вину обвиняемый полностью признал.

В настоящее время мужчина находится под стражей, уголовное дело было завершено и 10 декабря отправлено для рассмотрения в Забайкальский краевой суд. Обвиняемому грозит минимум восемь лет лишения свободы, максимум — пожизненное заключение.

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