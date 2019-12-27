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Тина Канделаки продемонстрировала накачанный пресс

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Телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки опубликовала в Instagram новое фото, продемонстрировавшее её пресс. Д

Телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки опубликовала в Instagram новое фото, продемонстрировавшее её пресс.

Для снимка Канделаки выбрала частично спортивный образ — она снялась в чёрном костюме, состоящем из брюк, распахнутой блузки, и топа. Волосы ведущей были убраны в пучок.

Наряд позволял рассмотреть пресс Канделаки во всех подробностях, и увиденное многих подписчиков восхитило. Они отметили, что для того, чтобы добиться подобного результата, пришлось приложить немало усилий, и Тина стала практически Хабибом, а само фото выглядит, словно афиша боевика.

Однако усилия Канделаки оценили не все. Было высказано мнение, что она стала выглядеть чрезмерно маскулинно, и нужно уметь вовремя остановиться. А некоторые и вовсе посчитали, что пресс нарисован в фотошопе, причём не очень умело.

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