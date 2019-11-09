Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В Светлогорске женщина избила навязчивого ухажёра

Дата:
Жительница Калининградской области избила мужчину, оказывающего ей знаки внимания. Инцидент произошёл 8 ноября в Светлогорске. 31-летняя женщина вмест

Жительница Калининградской области избила мужчину, оказывающего ей знаки внимания.

Инцидент произошёл 8 ноября в Светлогорске. 31-летняя женщина вместе со своим 41-летним приятелем распивала алкогольные напитки. Находясь в состоянии опьянения, мужчина предложил собутыльнице перейти к более близкому общению. Женщину это предложение изрядно возмутило, и она набросилась на мужчину, начав избивать его руками и ногами.

В итоге пострадавший был госпитализирован в больницу с многочисленными повреждениями. У него диагностированы травмы средней тяжести головы, шеи и рук.

В отношении агрессивной женщины за причинённый вред здоровью возбуждено уголовное дело, ей грозит до трёх лет лишения свободы.

Новости по теме:

  1. На избившего росгвардейца жителя Апатитов заведено уголовное дело
  2. В Брянской области будут судить разгласившую коммерческую тайну женщину
  3. В Смоленской области глава района погиб во время тушения пожара

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Бывший депутат Госдумы раскрыл новые данные о погибших в Сирии российских наемниках

В Москве горит судно в Южном порту

В Сети посмеялись над Аленой Водонаевой, опубликовавшей фото с тремя ногами

Диана Шурыгина намерена увеличить грудь

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках