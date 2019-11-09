В Светлогорске женщина избила навязчивого ухажёра

Жительница Калининградской области избила мужчину, оказывающего ей знаки внимания.

Инцидент произошёл 8 ноября в Светлогорске. 31-летняя женщина вместе со своим 41-летним приятелем распивала алкогольные напитки. Находясь в состоянии опьянения, мужчина предложил собутыльнице перейти к более близкому общению. Женщину это предложение изрядно возмутило, и она набросилась на мужчину, начав избивать его руками и ногами.

В итоге пострадавший был госпитализирован в больницу с многочисленными повреждениями. У него диагностированы травмы средней тяжести головы, шеи и рук.

В отношении агрессивной женщины за причинённый вред здоровью возбуждено уголовное дело, ей грозит до трёх лет лишения свободы.