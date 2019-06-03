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Яна Рудковская втянула маленького сына в жалкую склоку

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Яна Рудковская в День защиты детей опубликовала в Instagram фотографию вместе со своим сыном Сашей на фоне цветов. Подписчики сразу же обратили вниман

Яна Рудковская в День защиты детей опубликовала в Instagram фотографию вместе со своим сыном Сашей на фоне цветов.

Подписчики сразу же обратили внимание, что Яна как-то слишком крепко удерживает сына за руку, а у самого Саши весьма недовольное и грустное лицо. На Рудковскую обрушилась критика, что она заставляет сына принимать участие в съёмках, лишает его нормального детства, и вообще, мальчик живёт в страхе перед своей властной мамой.

Вскоре после этого Яна попыталась оправдаться, выложив видео, где Саша передразнивает критиков и, отвечая на вопрос мамы, говорит, что никто его не заставлял и руку ему не сжимал. В комментарии Рудковская восхищается сыном, который интересуется вопросом «А судьи кто?».

Тем не менее, эта видеозапись вызвало ещё больше недовольства. Подписчиков возмутило, что шестилетнего мальчика привлекают к съёмкам явно постановочного видео, и ему вообще рано ещё знать, как о его семье отзываются в Интернете. Другие заметили, что Рудковская много оправдывается, что наводит на мысль о том, что её ненавистники в чём-то правы.

 

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

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