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В Сети поразились поведению российских моряков при сближении с крейсером ВМС США

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Инцидент с участием американского ракетного крейсера и российского корабля «Адмирал Виноградов», произошедший в Восточно-Китайском море, удивил интерн

Инцидент с участием американского ракетного крейсера и российского корабля «Адмирал Виноградов», произошедший в Восточно-Китайском море, удивил интернет-пользователей Запада. В частности они отметили «загорающих» на российском судне моряков.

Стоит отметить, что американский крейсер USS Chancellorsville пересек курс судну РФ, из-за чего российский экипаж был вынужден совершить экстренное маневрирование. В Сети было размещено видео с инцидентом, на котором четко видно, как американское судно шло параллельно русскому и внезапно начало сокращать расстояние.

Особое внимание было уделено российским морякам, которые «загорали» на палубе судна. Как заметили пользователи, некоторые члены экипажа «Адмирала Виноградова» продолжили отдых, несмотря на опасную ситуацию.

Один из интернет-пользователей написал, что «российские моряки просто расслабляются».

Многие из комментаторов предположили, что на американском судне из-за произошедшего началась паника.

«В то время как на военном корабле США, по-видимому, царит абсолютная паника, российские моряки загорают на вертолетной палубе своего эсминца», — написал один из комментаторов.

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