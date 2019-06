В Сети поразились поведению российских моряков при сближении с крейсером ВМС США

Инцидент с участием американского ракетного крейсера и российского корабля «Адмирал Виноградов», произошедший в Восточно-Китайском море, удивил интернет-пользователей Запада. В частности они отметили «загорающих» на российском судне моряков.

Стоит отметить, что американский крейсер USS Chancellorsville пересек курс судну РФ, из-за чего российский экипаж был вынужден совершить экстренное маневрирование. В Сети было размещено видео с инцидентом, на котором четко видно, как американское судно шло параллельно русскому и внезапно начало сокращать расстояние.

Особое внимание было уделено российским морякам, которые «загорали» на палубе судна. Как заметили пользователи, некоторые члены экипажа «Адмирала Виноградова» продолжили отдых, несмотря на опасную ситуацию.

Один из интернет-пользователей написал, что «российские моряки просто расслабляются».

Многие из комментаторов предположили, что на американском судне из-за произошедшего началась паника.

BREAKING: #USNavy has released video of #USSChancellorsville being forced to maneuver to avoid collision, after #Russian destroyer Udaloy I made an unsafe and unprofessional approach in the Phillippine Sea, June 7th. (1/2) pic.twitter.com/HpmAMtYraS

— U.S. Navy (@USNavy) 7 июня 2019 г.