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Ратаковски показала шикарную фигуру на фото в откровенном бикини

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Известная 28-летняя модель Эмили Ратаковски порадовала своих фанатов, опубликовав в соцсетях фотографии в откровенном бикини, которое практически не с

Известная 28-летняя модель Эмили Ратаковски порадовала своих фанатов, опубликовав в соцсетях фотографии в откровенном бикини, которое практически не скрывало ее грудь и ягодицы.

Судя по всему, фотосессия состоялась на пляже одного из Бермудских островов, куда модель отправилась вместе со своим супругом и друзьями. Фотографии при всей их откровенности не выглядели вульгарно – все благодаря забавной панамке и милой улыбке девушки. В описании к фото Ратаковски поблагодарила администрацию и персонал отеля princessbermuda за превосходный сервис.

Пользователи тут же начали расхваливать киноактрису, публикуя комплименты и оставляя «лайки» под фотоснимками. Особенно сильно фанатам понравились фотографии, на которых девушка стоит на четвереньках. Многие сразу же начали строить теории о том, зачем модель приняла столь несерьезную позу.

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