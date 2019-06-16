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Появились кадры дозаправки истребителей Су-35С и Су-30СМ в воздухе

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Сотрудники телеканала «Звезда» разместили в Сети новое видео с дозаправкой боевых самолетов Су-30СМ и Су-35С в воздухе. Она проводилась в ходе подгото

Сотрудники телеканала «Звезда» разместили в Сети новое видео с дозаправкой боевых самолетов Су-30СМ и Су-35С в воздухе. Она проводилась в ходе подготовки летчиков ВКС РФ.

На опубликованном ролике демонстрируется подъем истребителей в воздух, заправка топливом в воздухе и посадка одного из самолетов. В видео указывается, что дозаправка совершается с использованием воздушного танкера Ил-78 на высоте около 5-6 километров. Скорость самолетной техники при этом составляет почти 600 км/ч.

Учения проводились над Липецким авиацентром. Представители Министерства обороны России отмечают, что заправка самолетов в воздухе является обязательным элементом подготовки пилотов, который дает возможность значительно расширить боевой радиус их авиатехники.

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