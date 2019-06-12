Лариса Гузеева назвала глупостью голодовку ради похудения

Лариса Гузеева в своём аккаунте Instagram сообщила, что обратилась в оздоровительную клинику, где под присмотром врачей провела целую неделю.

Причиной для подобных мер стало желание 60-летней телеведущей похудеть. По её признанию, она уже давно борется с лишним весом, но раньше делала это совершенно неправильно. С целью избавиться от лишних килограмм она истязала себя жесткими диетами, чуть ли не доходя до голодовки. В результате выходило так, что, сбросив пять килограмм, она мгновенно набирала обратно десять.

В клинике специалисты подобрали Гузеевой подходящие процедуры и диету, и за прошедшую под наблюдением неделю она добилась видимых результатов. Теперь продолжать работу над собой она будет самостоятельно, следуя полученным указам врачей. В том числе, ей всё же придётся серьёзно ограничить себя в еде и питаться совсем маленькими порциями.