Какой вид транспорта лучше выбирать для путешествия с маленьким ребенком

Если молодая семья планирует зарубежную поездку с детьми, необходимо лишь правильно подготовиться и выбрать подходящий вид транспорта.

Стереотипное мнение о том, что путешествовать с детьми не комфортно сразу развеется, если поездка будет организована с соблюдением некоторых правил.

Что нужно знать, собираясь в путешествие на самолете

Разумеется, самолет считается более быстрым вариантом добраться до нужного места. Но, в этом случае, необходимо понимать, как правильно собрать ребенка в дорогу:

1) Если родители заметили, что от пребывания в самолете малыша укачивает, нужно приобрести специальное лекарство или браслет. Данными средствами детей обеспечивают за 30 минут до отлета.

2) Вследствие того, что в салоне самолета преобладает спертый воздух, ребенку необходимо обработать слизистую носа специальной мазью (противовирусное средство).

Сухость и спертость воздуха в самолете вызывается большим числом пассажиров, среди которых могут быть люди, переносящие болезнь. Именно поэтому, слизистая верхних дыхательных путей должна увлажняться.

3) В процессе перелета, стоит давать ребенку лишь легкую еду и обычную воду. Необходимо воздержаться от газированных напитков, соков и сладостей.

4) Обеспечить комфортный перелет малышу сможет помочь его любимая игрушка.

Как собрать ребенка в путь, если планируется поездка на автомобиле

Среди основных проблем, имеющих место в дороге, могут появиться укачивание и усталость. Чтобы снизить утомляемость, помогает специальный браслет, вода или препарат.

Важно! Если родители везут ребенка, которому менее 5 лет, стоит делать частые остановки (каждые пару часов). В момент этих передышек ребенок должен поспать, поесть и сходить в туалет.

При ночной поездке, требуется обратить внимание на наличие придорожных гостиниц или хостелов.

Не стоит забывать о том, что малыш может быстро утомиться в дороге. В этом случае, необходимо собрать набор увлекающих вещей, например, любимые игрушки или конструктор.

Для строительства объектов из конструктора, отличным вариантом станет столик, прикрепленный к водительскому креслу.

Детское кресло считается неотъемлемым атрибутом подобных поездок. При этом важно, чтобы ребенок понимал, почему он постоянно пристегнут к нему в пути.

Что касается питания, проще всего дорогу переживают младенцы, так как природная еда всегда безопасна и тепла. Другое дело, когда ребенок взрослее. Здесь, необходимо подготовить теплую кашу в термосе, пюре из фруктов, печенье и сухарики.

Подготовка к путешествию в поезде

Для того, чтобы путь прошел в относительном комфорте, лучше всего приобрести все места в купе.

Первым и самым главным атрибутом является — покупка ж/д билетов. На этом деле можно неплохо сэкономить, если приобрести билет онлайн. На сайте https://avia-all.ru/poisk-zhd-biletov.html вы сможете подобрать себе ж/д билет по многим направлениям.

В качестве развлечений могут подойти любимые игрушки, чтение сказок или рассказы интересных историй в форме сказки. Акцентируя на общении с ребенком в пути, родители смогут обеспечить ему хорошее воспоминание на всю жизнь.

Из продуктов, лучше всего подойдут натуральные блюда, например, салаты из фруктов и овощей, каши.

При отсутствии других вариантов путешествия, лучше взять с собой горшок (если малыш перерос возраст памперсов), так как туалет, имеющийся в вагоне, вряд ли будет стерильно чистым.

В конце, стоит добавить, что путешествуя на длинные расстояния с детьми, не стоит останавливать выбор на автобусах, так как это самый непрактичный вид транспорта в виду постоянной жары, отсутствия возможности выйти при необходимости и постоянного нахождения на руках у родителей.