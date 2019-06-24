В Ростове произошла пробка из-за девушки в коротких шортах

Бывают ли пробки, которые раздражают автомобилистов куда меньше прочих? Как выяснилось, такое возможно, если автомобильное столпотворение вызвано приятной причиной.

Вчера, 23 июня 2019 года, в Ростове пробка была спровоцирована из-за велосипедистки, проехавшей вдоль улицы Мадояна. Наряд девушки был столь откровенен, что наглядно демонстрировал пользу велосипедных прогулок для фигуры. Очевидцы отмечают, что автомобилисты в пробке провожали девушку очарованным взглядом. К вечеру городские группы в социальных сетях пополнились фотографиями с разных ракурсов, которые успели сделать очевидцы взбудоражившей город поездки на велосипеде.

Обсуждая внешний вид девушки, выбравшей в тот день очень короткие шортики, пользователи разделились во мнениях. Кто-то одобрил её выбор, подчеркнув, что именно при такой фигуре ей попросту нечего стесняться. Другие, наоборот, восприняли наряд велосипедистки в штыки, отметив его неуместность для поездок по городу.