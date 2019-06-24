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В Ростове произошла пробка из-за девушки в коротких шортах

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Бывают ли пробки, которые раздражают автомобилистов куда меньше прочих? Как выяснилось, такое возможно, если автомобильное столпотворение вызвано прия

Бывают ли пробки, которые раздражают автомобилистов куда меньше прочих? Как выяснилось, такое возможно, если автомобильное столпотворение вызвано приятной причиной.

Вчера, 23 июня 2019 года, в Ростове пробка была спровоцирована из-за велосипедистки, проехавшей вдоль улицы Мадояна. Наряд девушки был столь откровенен, что наглядно демонстрировал пользу велосипедных прогулок для фигуры. Очевидцы отмечают, что автомобилисты в пробке провожали девушку очарованным взглядом. К вечеру городские группы в социальных сетях пополнились фотографиями с разных ракурсов, которые успели сделать очевидцы взбудоражившей город поездки на велосипеде.

Обсуждая внешний вид девушки, выбравшей в тот день очень короткие шортики, пользователи разделились во мнениях. Кто-то одобрил её выбор, подчеркнув, что именно при такой фигуре ей попросту нечего стесняться. Другие, наоборот, восприняли наряд велосипедистки в штыки, отметив его неуместность для поездок по городу.

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