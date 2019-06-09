Давление на авиационную отрасль значительно усилилось из-за изменения климата

Представители авиационной отрасли заявляют, что из-за давления со стороны часто летающих пассажиров, встревоженных изменением климата, у них возникла острая необходимость в сокращении выбросов углекислого газа, но технология, необходимая для их существенного снижения, все еще недоступна.

В последние месяцы активисты борьбы с изменением климата активизировали свои усилия, чтобы убедить путешественников бойкотировать авиаперелеты. Шведская школьница и активистка Грета Тунберг возглавила движение «поезда лучше самолетов» и сделала «flygskam», или «позор полетам», модным словом в своей родной стране.

«Отрасль находится под значительным давлением», – признался Александр де Жюняк, исполнительный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), члены которой встретились на этой неделе в Сеуле.

Вся авиационная промышленность подверглась резкой критике за выбросы углекислого газа, которые составляют 285 граммов CO2 на один километр, преодолеваемый пассажирами – это намного превышает значения всех других видов транспорта. По данным Европейского агентства по окружающей среде, автомобильные перевозки приводят к выбросу 158 граммов CO2, а железнодорожные – 14 граммов.

Де Жюняк заявил, что отрасль «преисполнена решимости» снизить выбросы, но этот сектор также обвиняют в недооценке его воздействия на окружающую среду, поскольку глава IATA активно лоббирует «зеленый налог» на авиацию, поддерживаемый несколькими странами, включая Нидерланды.

«Часто эти налоги зачисляются в бюджеты штатов и расходуются на все, что они хотят, за исключением окружающей среды», – отметил он.

По оценкам Международной организации гражданской авиации (ICAO), на воздушный транспорт приходится два процента глобальных выбросов CO2, что примерно соответствует общему объему выбросов в Германии, сообщает консалтинговая фирма Sia Partners.

Но самолеты также испускают частицы, такие как оксиды азота, которые могут улавливать тепло на большой высоте, а это означает, что индустрия действительно несет ответственность за пять процентов глобального потепления, по данным Climate Action Network, зонтичной группы экологических НПО.

Промышленность взяла на себя обязательство повысить эффективность использования топлива на 1,5 процента в год с 2009 по 2020 год и стабилизировать выбросы CO2 в рамках подготовки к сокращению на 50 процентов к 2050 году по сравнению с 2005 годом.

Это серьезная проблема, учитывая, что число пассажиров, как ожидается, удвоится в течение следующих двух десятилетий и достигнет 8,2 миллиарда в 2037 году.

Биотопливо и электродвигатели

Компании делают ставку на новое поколение менее загрязняющих самолетов с обновленными двигателями, аэродинамическими модификациями и меньшим весом арматуры. К примеру, на них будут установлены легкие планшеты, которые заменят собой тяжелые бортовые панели для пилотов.

Однако Шукор Юсоф, аналитик из малайзийской Endau Analytics, рассказал AFP, что отрасль достигла определенного прогресса, но «все эти технологические достижения по сокращению выбросов сложно внедрить быстро из-за характерных особенностей сектора, ограниченного высокими затратами, и того факта, что самолеты, как правило, меняют только через несколько десятков лет эксплуатации».

Филипп Плувье, заместитель директора консалтинговой компании Boston Consulting Group в Париже, отметил, что «постоянное обновление парка является основной частью процесса по сокращению выбросов», указав на тот факт, что последние модели больших самолетов выбрасывают на 20-25 процентов меньше CO2, чем их устаревшие аналоги.

«Но это решает только около 30 процентов проблемы», – заявил Плувье. Остальное, добавил аналитик, может быть решено только путем разработки экологически чистого биотоплива или обращения к электроэнергии – технологии, которая в настоящее время нецелесообразна.

Несколько авиакомпаний начали тестирование биотоплива, но производственные затраты остаются высокими, а отраслевые эксперты не верят, что электрические двигатели будут запущены в коммерческую эксплуатацию в ближайшие два десятилетия.

«На сегодняшний день батареи все еще слишком большие и тяжелые, чтобы их можно было использовать в качестве основного источника энергии для самолетов», – отметил Лейтен Фрэнсис, управляющий директор сингапурского агентства по связям с общественностью авиационной отрасли Francis & Low.

«Самолеты сейчас взлетают тяжелыми, так как в их баки заливают топливо, но затем они расходуют горючее во время полета и приземляются уже налегке».

«Самолеты, приводимые в действие батареями, будут взлетать тяжелыми, а затем должны будут приземляться тяжелыми, поэтому разработка воздушного судна, которое сможет сделать это без жестких посадок или структурного повреждения корпуса, окажется сложной задачей», – рассказал Франсис AFP.

ICAO заявляет, что снизить выбросы можно путем более эффективного управления воздушным движением, а в течение пяти или десяти лет прогнозируется появление нового поколения более экономичных самолетов.

Но время не на стороне авиационной промышленности.

В важном докладе ООН, опубликованном в прошлом году, был сделан вывод о том, что к 2030 году выбросы CO2 должны снизиться на 45 процентов, а к 2050 году достичь «чистого нуля», если мы хотим сдержать повышение температуры Земли на более безопасном уровне в размере 1,5 градуса Цельсия.

Плувье из Boston Consulting Group добавил, что для достижения цели 2050 года, авиационная отрасль «должна начать меняться уже сегодня и очень быстро».