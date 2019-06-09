Производство альтернативного мяса называют потенциально прибыльным делом

Мясо на растительной основе хорошо продается в супермаркетах и становится популярным товаром у сетей быстрого питания, промышленных продуктовых предприятий и инвесторов с Уолл-стрит.

По оценкам американского финансового холдинга JPMorgan Chase, рынок мяса на растительной основе может легко превысить 100 миллиардов долларов через 15 лет.

В британском конгломерате Barclays отмечают, что на рынок «альтернативного мяса» через 10 лет уже может приходиться около 10 процентов всех мировых продаж мяса или до 140 миллиардов долларов.

Сеть ресторанов Burger King с апреля тестирует вегетарианскую версию своего флагмана «Воппер», в то время как McDonald’s представила в Германии постный бургер. Kentucky Fried Chicken изучает не мясные блюда для своего меню.

Разумеется, альтернативы мясу не новы, но стартапы и другие растущие игроки на рынке воспользовались новыми технологиями, чтобы более полно имитировать вкус и текстуру натурального мяса.

В то же время все больше потребителей выбирают продукты на растительной основе из-за заботы об окружающей среде, благополучии животных или по состоянию здоровья.

Самые известные новые предприятия – Impossible Food и Beyond Meat – иногда сталкивались с трудностями при удовлетворении растущего спроса на их продукцию, даже несмотря на то, что Уолл-стрит сделала ставку на их потенциал.

В свой первый день на Уолл-стрит в качестве публичной компании Beyond Meat выросла на 163 процента, завершив сессию на уровне $65,75.

С тех пор акции выросли более чем вдвое, завершив сессию в пятницу на $139,13, что на 39,4 процента выше, чем когда компания заявила, что ожидает роста продаж на 140 процентов.

Impossible Burger, который уже поставляет свою продукцию в более чем 7 000 ресторанов в Соединенных Штатах и Азии, недавно привлек 300 миллионов долларов США в рамках раунда финансирования, оценившего компанию в 2 миллиарда долларов.

Вход на рынок пищевых гигантов

Среди крупных пищевых компаний швейцарский гигант Nestle в апреле выпустил в Европе свой «Невероятный бургер» на основе сои, пшеницы, экстрактов свеклы и других растений.

Осенью Nestle планирует выпустить в Соединенных Штатах вегетарианский бургер «Sweet Earth» на основе гороха.

Англо-голландская компания Unilever в прошлом году купила Vegetarian Butcher, которая заявила, что стремится стать «крупнейшим мясником в мире», производящим мясо на растительной основе.

Американская компания Kellogg присутствует на рынке альтернативного мяса с 1970-х годов через организацию MorningStar Farms. Хоть в последнее время бренд не может похвастаться такими же большими успехами, как новые игроки, он все еще остается крупнейшим производителем в Соединенных Штатах.

К другим растущим игрокам на рынке можно отнести бразильского гиганта JBS, который запускает вегетарианский бургер на своем внутреннем рынке, и Tyson Foods, один из инвесторов Beyond Meat, планирующий создать свой собственный продукт на растительной основе.

По данным Института продовольствия, продажи альтернативного мяса в США в 2018 году подскочили на 23 процента.

Тем не менее, это составляет всего один процент от общего рынка мяса, что намного ниже, чем 13 процентов молока, представленного немолочными источниками, такими как соя, миндаль и кокос.

Некоторые риски

Несмотря на высокий потенциал, аналитики предостерегают от упущения из виду некоторых неопределенностей, с которыми сталкивается отрасль.

«Есть факторы риска, которые следует учитывать. К ним можно отнести тот факт, что альтернативные мясные продукты менее полезны для здоровья, чем утверждается. Причиной этому являются добавки, направленные на удовлетворение вкусов потребителей», – говорится в примечании Barclays.

Barclays также указал на «потенциальные регуляторные ограничения» в отношении маркетинга. Например, фермерские группы лоббировали Вашингтон, требуя ограничить термин «мясо» продуктами животного происхождения.

Кроме того, всегда существует риск того, что появляющиеся компании могут не выдержать падения спроса, отметил JPMorgan.

Влияние ошибок может быть усилено растущим присутствием более крупных и диверсифицированных компаний, которые стремительно выходят на рынок. Они имеют сложные цепочки поставок и легкий доступ к капиталу.