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В Астраханской области молния убила пастуха и лошадь

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28 апреля пропал 36-летний пастух села Золотуха Астраханской области. В положенное время он не вернулся на место. Местные жители, отправившиеся на пои

28 апреля пропал 36-летний пастух села Золотуха Астраханской области. В положенное время он не вернулся на место. Местные жители, отправившиеся на поиски, обнаружили его тело, вместе со своей рабочей лошадью, мёртвыми, приблизительно в 26 километрах от села.

Согласно информации от Андрея Хегая, являющегося представителем следственного управления комитета РФ по Астраханской области, причиной смерти стала молния, попавшая в пастуха. Электрический разряд, ударивший мужчину, прошёл через него и также погубил и его лошадь.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за того, что молния «притянулась» к своей жертве из-за металлической застёжки- «собачки», — находящейся на кофте пастуха. Другие подробности трагедии выясняются.

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