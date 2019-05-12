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Экспертом было объяснено попадание С-300 в США

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В интернете был обнародован спутниковый снимок военного полигона Соединенных Штатов. Как утверждает источник Defence Blog, на полигоне имеются пусковы

В интернете был обнародован спутниковый снимок военного полигона Соединенных Штатов. Как утверждает источник Defence Blog, на полигоне имеются пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.

На снимке выделены 2 пусковые установки 5П85ПТ, которые смонтированы на полуприцепах. Также виден командный пункт 30Н6. Он включает в себя машину управления и трейлер с радаром на вышке.

Российский эксперт предположил, что во времена правления Петра Порошенко власти Киева предоставили Пентагону образцы советской военной техники для детального изучения системы ПВО С-300.

Отметим, что, как правило, американские военные задействуют системы ПВО российского типа во время проведения авиационных учений. Зенитные комплексы (в том числе стилизованные), увеличивают уровень реализма тренировок.

Зенитно-ракетный комплекс С-300П — это распространенное в мире оружие, которое поставлялось в четырнадцать государств. Комплекс был принят на вооружение в 1978 году. Когда Советский Союз прекратил свое существование, 250 пусковых установок С-300ПТ, включая технику управления, остались на Украине.

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