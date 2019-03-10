Ученые рассказали все, что им известно о девятой планете

В 2016 году два астронома сделали громкое заявление: возможно, где-то в самой отдаленной части нашей солнечной системы скрывается планета, которая примерно в десять раз больше Земли и все еще ждет, когда ее наконец-то откроют люди. Они окрестили этот гипотетический объект «Планетой Девять» и с тех пор пытаются найти его.

По прошествии трех лет Планету Девять так и не обнаружили, но не из-за того, что ее никто не искал. Астрономы, ответственные за первоначальную гипотезу, Константин Батыгин и Майк Браун, в настоящее время собирают доказательства, которые, по их словам, повышают вероятность того, что это космическое тело действительно существует. Теперь мы ждем, чтобы какой-нибудь талантливый исследователь космоса смог наконец-то отыскать его.

Однако, даже если предположить, что Планета Девять существует, то нельзя забывать, что астрономы довольно часто делали предсказания о существовании крупных объектов в нашей звездной системе, которые оказывались не очень точными.

Поиски новых миров

В начале 1800-х годов было известно о существовании семи планет. Уран был обнаружен за несколько десятилетий до этого, а точнее в 1781 году, и астрономы потратили немало времени на его изучение. У этой недавно открытой планеты была одна странная вещь – ее слегка неровная орбита, которую не удавалось объяснить стандартными физическими законами. В 1840-х годах математик Урбен Ле Верье проанализировал орбиту планеты и пришел к выводу, что нарушения были вызваны другим, еще не обнаруженным объектом, гравитационно связанным с Ураном.

Через несколько недель после того как Ле Верье сделал свое заявление, два астронома из Германии воспользовались его расчетами, чтобы обнаружить Нептун именно в том месте, где и предсказывал математик. Самое удивительное в этом открытии то, что Ле Верье смог не только предсказать существование Нептуна, но и указать его точное местоположение, используя одну лишь математику и данные об Уране.

Это настолько невероятный подвиг, что с тех пор многие астрономы пытаются повторить его. Вскоре после открытия Нептуна исследователь космоса Персиваль Лоуэлл построил целую обсерваторию, чтобы искать с помощью нее далекие, неизведанные планеты. Лоуэлл сконцентрировал свое внимание на некоторых незначительных расхождениях в орбитах Урана и Нептуна, придя к выводу, что где-то там была еще одна планета. В итоге он оказался не совсем прав в своих предсказаниях, однако провел остаток своей жизни, охотясь за своей мифической планетой.

Причуды Плутона

Обсерватория Лоуэлла не была пустой тратой денег. В 1930 году молодой исследователь по имени Клайд Томбо, работавший в ней, заметил небольшую движущуюся точку в объективе телескопа и объявил об открытии Плутона. Находка Томбо стала девятой планетой и пробыла ею на протяжении большей части столетия. Затем в 2000-х годах произошла битва умов, в результате которой маленькая, холодная и далекая планета была реклассифицирована и признана научным сообществом карликовой планетой.

В последние годы целый ряд небольших объектов, находящихся во внешней части солнечной системы, таких как Эрида, Седна и Макемаке, присоединились к Плутону в виде карликовых планет. Затем астрономы начали замечать одну интересную закономерность: многие из обнаруженных ими маленьких миров имеют слишком вытянутые орбиты. Седна, к примеру, приближается к Солнцу на 7 миллиардов миль и отдаляется от него почти на 90 миллиардов миль. Седна не одинока в этом; почти каждый значимый объект, который исследователи нашли за Плутоном, имеет орбиту, выглядящую как плоский овал.

Это особенно странно, учитывая, что чрезвычайно овальные орбиты не появляются сами по себе. Данный тип орбиты может быть сформирован только несколькими путями: либо все эти миры были планетами-изгоями, захваченными нашим Солнцем, либо их гравитация была нарушена чем-то, что скрывается во внешней области солнечной системы. Трудно сказать, какой вариант является правильным, но есть одна подсказка – все эти отдаленные миры имеют орбиты с примерно одинаковым направлением.

Крайне маловероятно, что группа случайных миров, захваченных нашим Солнцем, будет вращаться в одном и том же направлении, а это наводит на мысль, что что-то извне влияет на их орбиты. К такому выводу Браун и Батыгин пришли в своей статье 2016 года, используя те же базовые принципы, которые Ле Верье применял почти 200 лет назад, чтобы предсказать существование новой планеты, скрывающейся где-то в темноте.

Охота началась

Со времени публикации вышеуказанного исследования прошло 3 года, однако ни одна новая планета так и не заявила о себе, но это не поколебало надежду астрономов, считающих, что обнаружение нового мира является лишь вопросом времени. Зато за прошедшие годы было обнаружено несколько новых объектов Солнечной системы, таких как The Goblin, Farout и Farfarout, которые, как и Плутон, являются карликовыми планетами.

Каждая из этих недавно открытых планет имеет ту же удлиненную орбиту, что Эрида и Седна, и все они обладают орбитой, указывающей в одно направление. Это укрепляет гипотезу о существовании девятой планеты и дает Брауну и Батыгину уверенность в том, что они все же правы.

Но пока данная планета не найдена, всегда есть вероятность, что ее попросту нет. Хоть доказательства в ее пользу довольно убедительны, существуют и другие возможные объяснения странных орбит всех этих объектов внешней части солнечной системы, которые не связаны с существованием другого мира. Например, не исключено, что планета-изгой или проходящая мимо звезда нарушила эти орбиты миллионы лет назад, прежде чем отправиться в совершенно другую часть галактики.

Другая вероятная возможность состоит в том, что обнаруженная нами коллекция карликовых планет не является репрезентативной для всех подобных объектов. То, что все найденные тела имеют странно выровненные орбиты, не означает, что остальные объекты в этой части нашей звездной системы обладают такими же параметрами. Возможно, есть множество других карликовых планет с вытянутыми орбитами, указывающими во всех направлениях, а мы просто еще не нашли их.

И даже если Планета Девять действительно существует, пройдет еще много времени, прежде чем мы найдем ее. Все обнаруженные нами карликовые планеты находились в точках, когда они ближе всего расположены к Солнцу. Девятая планета в свою очередь может находиться где угодно на своей орбите, возможно, на расстоянии в 70 миллиардов миль от светила.

Если это так, то может пройти немало лет, перед тем как нам удастся засечь ее. Могут потребоваться тысячелетия, чтобы она приблизилась к нам на достаточно близкое для ее обнаружения расстояние. К тому же нам, скорее всего, понадобятся более мощные телескопы и оборудование. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мы до сих пор не можем найти этот огромный таинственный объект.