Музыка очаровывает слушателей и синхронизирует их мозговые волны

Музыка обладает способностью очаровывать нас; когда слушатели увлечены определенной мелодией, они начинают внимательно следить за всеми ее звуками, синхронизируясь друг с другом аффективным и вложенным способом. Но почему музыке удается так долго удерживать свою аудиторию? Исследование, проведенное учеными из Городского колледжа Нью-Йорка и Университета Арканзаса, открывает новые возможности для понимания нейронных реакций на музыку.

Несмотря на важность вопроса, изучить увлеченность музыкой было весьма трудно, учитывая пределы самоотчета. Это привело к тому, что Дженс Мэдсен и Лукас Парра из Технологической школы Гроув в Городском колледже Нью-Йорка решили измерить синхронизацию мозговых волн в аудитории. Когда слушатель увлечен музыкой, его нервные реакции синхронизируются с реакциями других слушателей, поэтому корреляция мозговых волн между субъектами стала мерой вовлеченности.

Согласно их выводам, опубликованным в последнем номере Scientific Reports, вовлеченность слушателя уменьшается с повторением музыки, но только в случае знакомых музыкальных произведений. Если же речь идет о незнакомых музыкальных стилях, то они могут поддерживать интерес аудитории в течение длительного периода времени, особенно у людей с некоторой музыкальной подготовкой.

«Из-за многократного воздействия инструментальной музыки корреляция между субъектами уменьшалась при слушании композиций, написанных в привычном стиле», – пишут Парра и его сотрудники в Scientific Reports.

Кроме того, участники с формальным музыкальным образованием продемонстрировали большую корреляцию между субъектами, которая при этом держалась на одном уровне до появления композиций в незнакомом стиле. Это отличает музыку от других областей, в которых интерес падает с повторением.

«Благодаря измерению мозговых волн людей мы можем изучать, как слушатели относятся к музыке и что именно делает ее такой особенной», – отмечает Мэдсен.