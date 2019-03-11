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Уфологи сообщили о приближении к МКС цветного НЛО

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Эксперты в сфере уфологии заявили, что МКС угрожает опасность, так как в ее сторону движется цветной неопознанный летающий объект.

Данное заявление уфологи сделали на основе информации, добытой из открытых источников, и снимков, которые были показаны астронавтом Энн Макклейн. По их мнению, увеличившаяся активность инопланетян демонстрирует, что у них повысился интерес людям, поэтому они хотят лучше изучить нас.

Макклейн сделала снимки, находясь на высоте около 400 километров от поверхности планеты. В тот период времени они находились на корабле и направлялись к станции. На одном из фото можно рассмотреть странный объект, который переливался всеми цветами радуги.

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