Уфологи сообщили о приближении к МКС цветного НЛО

Эксперты в сфере уфологии заявили, что МКС угрожает опасность, так как в ее сторону движется цветной неопознанный летающий объект.

Данное заявление уфологи сделали на основе информации, добытой из открытых источников, и снимков, которые были показаны астронавтом Энн Макклейн. По их мнению, увеличившаяся активность инопланетян демонстрирует, что у них повысился интерес людям, поэтому они хотят лучше изучить нас.

Макклейн сделала снимки, находясь на высоте около 400 километров от поверхности планеты. В тот период времени они находились на корабле и направлялись к станции. На одном из фото можно рассмотреть странный объект, который переливался всеми цветами радуги.