При поиске добычи мигрирующие голубые киты полагаются в основном на память

Согласно новому исследованию голубые киты ищут продуктивные места кормления, полагаясь только на свои исключительные воспоминания, а потому они не реагируют на появляющиеся в реальном времени новые области для добычи пропитания. Это и позволяет им достигать гигантских размеров.

Исследователи, изучающие записи, как миграции китов, так и океанических условий в экосистеме Калифорнийского течения, обнаружили, что миграционные сроки синих китов почти полностью соответствуют средним исторически сложившимся срокам воспроизводства криля. По этой причине они не совпадают с изменением количества криля в регионе в любой заданный год.

Полученные результаты показывают, что голубые киты находят свою добычу, полагаясь на память и возвращаясь тем самым к стабильным и высококачественным местам кормодобывания, которые обеспечивали их хорошим кормом на протяжении многих лет. Однако подобное поведение может затруднить адаптацию китов к новым условиям экосистемы, которые могут возникнуть в результате изменения климата.

Данная научная работа будет опубликована на следующей неделе в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Бриана Абрамс, эколог-исследователь из Научного центра рыбного хозяйства при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) в Монтерее, штат Калифорния, отмечает, что концепция отслеживания наличия пищи вдоль миграционных маршрутов в определенные периоды времени не является чем-то необычным при изучении наземных животных, однако она заметно затруднена при работе с морскими обитателями. Абрамс также является ведущим автором данного исследования.

«Мы знаем, что многие виды, мигрирующие на суше, начиная от карибу в Арктике и заканчивая антилопами гну в Серенгети, повышают свою выживаемость, тщательно регулируя темп и время их миграции для нахождения пищи, доступность которой зависит от сезонности. То есть они не отправляются в путь лишь для того, чтобы добраться из пункта А в пункт Б», – отметила Абрамс.

По ее словам, синие киты придерживаются той же стратегии, которая усиливается их памятью. «Эти долгоживущие, высокоинтеллектуальные животные принимают решения о начале движения, основываясь на своих ожиданиях того, где и когда пища будет доступна во время их миграции».

«Это новое исследование особенно примечательно тем, что, основное внимание в нем уделяется фенологии или срокам миграции крупного морского хищника», – заявила Сью Мур, профессор Вашингтонского университета, которая не принимала участия в исследовании.

Эта научная работа также поднимает вопрос о том, что произойдет с популяцией китов, если изменение климатических условий приведет к тому, что наличие пищи сильно отклонится от ожиданий животных.

Междисциплинарная исследовательская группа использовала данные, собранные за 10 лет, из Института морских млекопитающих при Университете штата Орегон для определения суточных перемещений 60 синих китов в экосистеме Калифорнийского течения, а затем сравнила их со спутниковыми измерениями продуктивности океана.

«Мы считаем, что синие киты эволюционировали, чтобы получить возможность использовать исторические миграционные маршруты и правильно подбирать сроки, позволяющие им оказываться в наиболее продуктивных районах. Затем в эти планы вносятся незначительные коррективы в зависимости от местных условий», – сообщил Даниэль Паласиос, соавтор исследования и сотрудник Института морских млекопитающих.

«Если брать за масштаб время, то существуют различные события, которые могут изменить сроки цветения фитопланктона, а, следовательно, наличие любимой добычи китов – криля. К ним можно отнести такие явления как Ла-Нинья и Эль-Ниньо, а также Тихоокеанскую декадную осцилляцию. Однако стратегия китов, основанная на памяти и исторически сложившихся сроках, все равно приводит их в зону обитания добычи.

В длину голубые киты достигают размеров баскетбольной площадки, весят как 25 крупных слонов, а их рты могут вместить 100 человек, но, к счастью, их рацион в основном состоит из криля – крошечных похожих на креветки существ длиной менее двух дюймов. Считается, что синий кит является самым большим существом, когда-либо обитавшим на Земле, но мало что было известно об ареале их обитания или о том, куда они уплывают размножаться, пока Брюс Мэйт из штата Орегон не провел серию исследований, связанных с отслеживанием этих созданий. Они были показаны в популярном документальном фильме National Geographic 2009 года под названием «Королевство синего кита».

«Нам еще многое неизвестно о голубых китах, но очевидно, что они имеют сильную привязанность к определенным местам, расположенным вдоль западного побережья Соединенных Штатов и посещаемых ими из года в год», – отметил Мейт, который руководит Институтом морских млекопитающих.

Согласно предварительным оценкам 2500 из 10 000 голубых китов, обитающих во всем мире, часто проводят время в водах у западного побережья Северной и Южной Америки и известны как популяция северо-восточной части Тихого океана. Эти огромные киты нередко путешествуют от залива Аляски до самого экватора, известного как Купол Коста-Рики. Большая часть популяции проводит лето и осень в водах у западного побережья США, где высок риск столкновения с кораблями.

«Нам еще многое предстоит узнать о том, как крупные животные ориентируются в океане, как они находят хорошую среду обитания и как на них влияют изменения окружающей среды и человеческая деятельность», – сообщила Абрамс из NOAA.

Понимание того, как синие киты принимают решения о передвижении, поможет ученым выяснить, как можно или нельзя будет справиться с изменяющимися условиями океана в будущем, добавила ученый.