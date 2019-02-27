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Продажи новой Kia Soul в России начнутся летом 2019 года

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Южнокорейский автопроизводитель Kia собирается начать продажи компакт-кросса Soul следующей генерации на российском авторынке уже текущим летом.

Соответствующий документ был размещен в базе Росстандарта. В нем отмечается, что автомобиль можно будет приобрести с одним из трех бензиновых моторов на выбор. Самым мощным окажется турбированный мотор T-GDI объемом 1,6 литра, выдающий 200 «лошадок». Затем идут «атмосферники» объемом 2,0 и 1,6 литра, мощность которых составляет 147 и 120 «лошадей» соответственно. Последние способны работать с 6-скоростной МКПП и 6-ступенчатым «автоматом», а первый – с роботизированной трансмиссией.

Новинка создана на базе архитектуры K2, колесная база которой была слегка удлинена до 2,6 метра. Производство модели для России будет налажено на калининградском заводе. Первую партию планируется передать дилерам уже в эти летние месяцы. Стоимость машины раскроют ближе к началу ее продаж.

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