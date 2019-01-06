Ученые: повторяющиеся выкидыши связаны с дефектной спермой

В исследовании, проведенном учеными из Имперского колледжа Лондона, было изучено качество спермы 50 мужчин, партнеры которых перенесли три и более выкидыша подряд.

Научная работа, опубликованная в журнале Clinical Chemistry, показала, что в сравнении с мужчинами, у партнеров которых не было выкидышей, сперма тех, кто участвовал в исследовании, имела более высокий уровень повреждения ДНК.

Исследовательская группа надеется, что эти результаты позволят открыть новые возможности для поиска способов по снижению риска выкидыша у женщин.

Периодические выкидыши наблюдаются примерно у одной из 50 пар в Великобритании. Речь идет о трех и более преждевременных прекращениях беременности (до 20 недель), идущих подряд.

До недавнего времени считалось, что повторные выкидыши вызваны проблемами со здоровьем у матери, например, ослабленным иммунитетом или инфекциями.

Теперь же врачи знают, что качество спермы тоже может сыграть немалую роль в этом процессе. «Традиционно доктора уделяют внимание женщинам, когда ищут причины повторного выкидыша. Мужское здоровье и качество их спермы никто не анализировал», – отметил доктор Чанна Джаясена, ведущий автор исследования из кафедры медицины Имперского колледжа Лондона.

«Это исследование дополняет растущее количество фактических данных, свидетельствующих о том, что процесс беременности зачастую зависит от состояния спермы. К примеру, предыдущие работы показывают, что сперма играет важную роль в формировании плаценты, которая имеет решающее значение в снабжении кислородом и питательными веществами новообразовавшийся плод», – добавил специалист.

В новом исследовании команда проанализировала сперму 50 мужчин, являвшихся пациентами клиники, специализирующейся на повторяющихся выкидышах и относящейся к больнице Св. Марии в Лондоне. Затем они сравнили полученные результаты со спермой 60 мужчин-добровольцев, чьи партнеры не перенесли выкидыш.

Анализ показал, что сперма мужчин, партнеры которых перенесли повторный выкидыш, имела в два раза больше повреждений ДНК по сравнению с контрольной группой.

Исследовательская группа предполагает, что повреждения могут быть вызваны так называемыми активными формами кислорода. Существуют молекулы, образованные клетками в сперме (жидкость, которая содержит сперматозоиды) для ее защиты от бактерий и инфекций. Однако при достаточно высоких концентрациях эти молекулы могут привести к значительному повреждению сперматозоидов.

Результаты исследования показали, что сперма у мужчин, чьи партнеры перенесли выкидыш, имеет в четыре раза больше активных форм кислорода по сравнению с контрольной группой. Ученые пытаются выяснить, что именно привело к подобному явлению.

«Хоть ни у одного из участников исследования не было зафиксировано какой-либо продолжающейся инфекции, такой как хламидиоз, которая, как мы знаем, может повлиять на состояние спермы, не исключено, что в предстательной железе могут присутствовать другие бактерии от предыдущих инфекций. Это может привести к постоянно высокому уровню активных форм кислорода», – заявил доктор Джаясена.

Он добавил, что появляется все больше свидетельств того, что ожирение может снизить качество спермы, так как высокий уровень жира в организме способен вызвать увеличение активных форм кислорода. Поэтому команда проанализировала метаболическое состояние 50 мужчин, участвующих в исследовании, а также оценила их вес и уровень холестерина в крови.

Мужчины, чьи партнеры перенесли выкидыш, были также немного старше контрольной группы: их средний возраст составил 37 лет, а у здоровых мужчин – 30 лет. К тому же некоторые из них имели немного избыточный вес. Сейчас команда пробует узнать, могли ли эти факторы повлиять на уровень активных форм кислорода.

«Хоть это и небольшое исследование, однако, оно дает нам подсказки к тому, в каком направлении следует двигаться дальше. Если мы подтвердим в дальнейшей работе, что высокий уровень активных форм кислорода в сперме увеличивает риск выкидыша, то обязательно попытаемся разработать методы лечения по его снижению, чтобы увеличить вероятность здоровой беременности».

«Потребовалось много времени, чтобы медицина осознала, что здоровье сперматозоидов тоже играет определенную роль в выкидышах, и что причины этому заключаются не только в женщинах. Теперь мы понимаем, что оба партнера приводят к повторному выкидышу и надеемся получить более четкую картину проблемы, чтобы в будущем найти методы по ее решению», – заключил доктор Джаясена.