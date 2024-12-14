Власти Украины начали массовую программу выплат гражданам по 1 тысяче гривен (около 2,5 тысяч рублей) на человека. По словам министра цифрового развития Михаила Федорова, эта инициатива, получившая название «Национальный кешбэк», уже охватила 1,8 миллиона взрослых и 520 тысяч детей. Средства продолжают поступать на специальные карты программы, выдаваемые банками-партнерами.

Большая часть получателей (63%) направила полученные деньги на оплату коммунальных услуг, что неудивительно в условиях приближающейся зимы и высокого уровня расходов на отопление и электроэнергию. Еще 17% пользователей программы использовали деньги для оплаты мобильной связи, а 4% решили перевести средства на поддержку вооруженных сил Украины.

Программа выплат была анонсирована президентом Украины Владимиром Зеленским еще в октябре. Ее целью он назвал поддержку населения в зимний период.

«Тысяча гривен на человека — это поддержка для каждого взрослого, ребенка, для каждой украинской семьи», — заявил глава государства.

Замминистра экономики Алексей Соболев уточнил, что средства можно использовать не только для оплаты коммунальных услуг, но и на лекарства, транспорт, книги украинских издательств, а также пожертвовать на нужды вооруженных сил. Деньги имеют целевое назначение и не могут быть потрачены на товары или услуги за пределами установленного перечня.

Для реализации программы украинское Минэкономики перераспределило бюджетные остатки, которые не успевают быть использованы до конца года. По информации «Экономической правды», общая сумма таких средств составляет 11,4 миллиарда гривен, что позволит охватить около 11 миллионов человек.

Выплаты уже получили неофициальное название «Вовина тысяча» по аналогии с предыдущими инициативами социальных выплат в стране. В 2008 году, например, премьер-министр Юлия Тимошенко инициировала аналогичные выплаты в качестве компенсации утраченных вкладов в Сбербанке СССР. В 2012 году президент Виктор Янукович возобновил эти выплаты, охватив оставшуюся часть населения.

Сегодняшняя программа выплат проводится на фоне сложной экономической ситуации в стране. Часть экспертов и населения выражает скептицизм, называя ее популистским шагом, однако украинские власти подчеркивают, что эта мера помогает поддерживать микро- и средний бизнес, а также снижать финансовую нагрузку на граждан.