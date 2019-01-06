Малый ледниковый период, возможно, охлаждает дно Тихого океана

Двое ученых, один из Океанографического института Вудс-Хоул, а другой из Гарвардского университета, нашли доказательства того, что дно океана постепенно охлаждается. Причиной этому может быть малый ледниковый период. В своей статье, опубликованной в журнале Science, Джейк Гебби и Питер Хайберс описывают анализ температуры Тихого океана за последние 150 лет и результаты своего исследования.

Предыдущие исследования показали, что на циркуляцию воды с поверхности и до самого дна Тихого океана уходит очень много времени. Так как она восполняется лишь с юга, вода достигает океанских глубин лишь за несколько сотен лет. Хайберс и Гебби сделали данное открытие в 2012 году. В результате ученые предположили, что текущая температура воды на дне Тихого океана может намекнуть им на то, какой была температура на поверхности сотни лет назад.

Чтобы выяснить, так ли это на самом деле, исследователи взяли данные из международного консорциума под названием «Программа Арго» – группа людей, которая постоянно измеряет характеристики океана на глубине около двух километров. Ученые также воспользовались данными, собранными экипажем HMS Challenger, который измерял температуру Тихого океана на глубине до двух километров в период с 1872 по 1876 годы. Использовав эту информацию, специалисты разработали компьютерную модель, имитирующую циркуляцию воды в океане за последние полтора столетия.

Модель показала, что Тихий океан охлаждался в течение 20-го века на глубине от 1,8 до 2,6 километра. Показатели все еще нельзя назвать точными, однако исследователи предположили, что температура понизилась примерно на 0,02-0,08 градуса Цельсия. Данное охлаждение, по мнению ученых, вероятнее всего, связано с малым ледниковым периодом, который длился с 1300 по 1870 годы. До него был так называемый Средневековый климатический оптимум, приведший к прогреву глубоких вод Тихого океана как раз перед охлаждением, которое наблюдается сейчас.