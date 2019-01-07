Ученые определили «клинические риски» и биомаркеры для обнаружения мерцательной аритмии

Исследователи из Бирмингемского университета обнаружили два биомаркера, которые можно использовать для определения состояния сердца, известного как мерцательная аритмия, у пациентов с тремя «клиническими рисками».

Мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий) является наиболее распространенным нарушением сердечного ритма, затрагивающим около 1,6 миллиона человек в одной только Великобритании. Пациенты с данным заболеванием могут ощущать заметное сердцебиение, когда их сердце колотится, нерегулярно бьется или вибрирует. Иногда эта болезнь не вызывает каких-либо симптомов, поэтому человек, у которого она есть, даже не подозревает, что частота его сердечных сокращений носит нерегулярный характер.

Теперь же ученые выяснили, что пациенты более подвержены риску фибрилляции предсердий, если у них зафиксированы три «клинических риска»: они пожилого возраста, являются мужчинами и имеют высокий индекс массы тела. Этих людей, по словам специалистов, можно обследовать на мерцательную аритмию, проверив их кровь на наличие повышенных уровней двух биомаркеров: гормона, секретируемого сердцем и называемого мозговым натрийуретическим пептидом (BNP), и белка, ответственного за регуляцию фосфата, именуемого фактором роста фибробластов-23 (FGF-23).

Исследование было проведено учеными из Института сердечно-сосудистых наук и Института рака и геномных наук при Колледже медицинских и стоматологических наук Бирмингемского университета. Его опубликовали сегодня в журнале European Heart.

«У людей с фибрилляцией предсердий чаще развиваются тромбы и нередко возникают инсульты. Для избегания последних им нужно обязательно принимать антикоагулянтные препараты, направленные на предотвращение свертывания крови. Однако мерцательную аритмию часто диагностируют уже после того, как пациент перенес инсульт», – отметил доктор Винни Чуа, один из авторов исследования.

«Поэтому очень важно, чтобы пациенты из группы риска проходили обследование и при необходимости начали принимать антикоагулянты для предотвращения потенциально опасных для жизни осложнений», – добавил специалист.

Автор книги «Joint First» Яниш Пурмах добавил: «Электрокардиограмма (ЭКГ) – это тест, который измеряет электрическую активность вашего сердца, чтобы показать, нормально ли оно работает. Обычно его используют для обследования пациентов на фибрилляцию предсердий».

«Однако ЭКГ является ресурсоемким и обременительным для людей методом, поэтому важно, чтобы его проходили только те пациенты, у которых высок риск развития мерцательной аритмии».

«Выявленные нами биомаркеры потенциально могут быть отмечены в анализе крови для упрощения отбора пациентов, которым следует пройти ЭКГ», – заявил ученый.

До настоящего времени большинство исследований, идентифицирующих биомаркеры у пациентов с фибрилляцией предсердий, основывались на гипотезах и включали в себя анализ одного или небольшого набора биологических признаков крови. В этой научной работе ученые проанализировали 40 наиболее распространенных биомаркеров сердечно-сосудистой системы у 638 пациентов, которые были набраны в период с сентября 2014 года по август 2016 года.

Для получения нужных результатов специалисты объединили традиционный статистический анализ с совершенно новыми и инновационными методами машинного обучения.

«Полученные данные оказались удивительными. Хоть BNP уже известен ученым и широко используется в клинической практике, однако результаты, касающиеся эффективности биомаркера FGF-23, стали для нас приятной неожиданностью. FGF-23 на данный момент применяется только в исследовательской среде, но мы показали, как его использование может принести пользу в клинических условиях», – отметила доктор Лариса Фабриц.

Профессор Паулюс Кирххоф, директор Института сердечно-сосудистых наук, сказал следующее: «Мы надеемся, что в результате наших исследований удастся диагностировать больше людей, которые даже не подозревают о наличии у них заболевания, чтобы помочь им избежать любых возможных осложнений в будущем».

Финансируемое Бирмингемским университетом исследование было поддержано европейским консорциумом CATCH ME, возглавляемым Британским благотворительным фондом по борьбе с заболеваниями сердца (BHF), Фондом Ледюка и Бирмингемским университетом. Его провели в сотрудничестве с несколькими госпиталями Бирмингема.

«Мерцательная аритмия увеличивает риск инсульта – опасного состояния, из-за которого в Великобритании ежегодно умирают 36 000 человек. Однако нередко его выявляют слишком поздно. Это исследование базируется на сложных статистических и машинных методах обучения, используемых для анализа данных пациентов, и представляет доказательства того, что комбинация простых в измерении показателей может использоваться для прогнозирования фибрилляции предсердий», – отметил профессор Метин Авкиран, директор BHF.

«Данная работа может помочь в выявлении людей с ФП и обеспечении их своевременным лечением для предотвращения инсульта и его разрушительных последствий», – добавил ученый.

Исследование, начатое в 2013 году, продолжается и включает в себя дополнительную оценку пациентов, направленную на дальнейшее улучшение профилактики и лечения мерцательной аритмии.