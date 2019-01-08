Трековый суперкар Brabham BT62 получит модификацию для общественных дорог

В британской компании Brabham отмечают, что трековый автомобиль BT62 в скором времени получит модификацию, которую можно будет использовать на общественных дорогах.

Однако представители марки не сообщили, что именно будет изменено в машине. Согласно словам инсайдеров в ней повысят клиренс, изменят управление, добавят замки и климатическую систему, а также сделают салон более роскошным. Новинка будет выпущена в ограниченном количестве. На «переоснащение» одного авто компания потратит около 167 000 евро.

Отметим, что обычная версия BT62 оборудована атмосферным силовым агрегатом объемом 5,7 литра, выдающим 730 «лошадок» на 1000 килограмм. Благодаря различным аэродинамическим деталям прижимная сила автомобиля составляет 1200 килограмм.