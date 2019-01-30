Сонар может вызвать суицидальное поведение у некоторых китов

Ученые давно знают, что некоторые клюворылые киты выбрасываются на берег и умирают в агонии после воздействия на них морского сонара, а теперь они выяснили, почему так происходит: гигантские морские млекопитающие начинают страдать декомпрессионной болезнью, как аквалангисты.

На первый взгляд, объяснение, изложенное в среду 21 экспертом в журнале Proceeding of the Royal Society B, кажется неправдоподобным.

Миллионы лет эволюции превратили китов в идеально откалиброванные «машины» для дайвинга, которые могут погрузиться на огромную глубину и провести под водой несколько часов, добывая пищу в непроглядной темноте.

Частота сердечных сокращений при этом замедляется, кровоток оказывается ограниченным, а запасы кислорода сохраняются.

Так каким образом самый совершенный глубоководный океанский ныряльщик мог заполучить пузырьки азота, отравляющие его вены, как у начинающего аквалангиста, поднимающегося слишком быстро на поверхность?

Короткий ответ: клюворылые киты, в особенности один из его видов, известный как Кювье, очень сильно пугаются, когда слышат сонар.

«Услышав сонар, они испытывают стресс и уплывают как можно дальше от источника неприятного звука, меняя схему погружения», – отмечает ведущий автор исследования Яра Бернальдо де Кирос, ученый из Института здоровья животных Университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания).

«Другими словами, реакция на стресс преобладает над безопасным всплытием, что приводит к накоплению азота у животных. Для них это сопоставимо с впрыском адреналина в кровь», – добавила специалист.

Впрочем, только один тип гидролокаторов выбивает этих китов из равновесия.

«Нетипичные» выбрасывания на берег

Разработанный в 1950-х годах для обнаружения подводных лодок среднечастотный активный сонар (MFAS) используется сегодня в военно-морских патрулях и учениях. Особенно часто он применяется Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО.

Начиная примерно с 1960 года, суда начали излучать подводные сигналы в диапазоне около 5 килогерц (кГц).

Именно тогда начались массовые выбрасывания клюворылых китов, особенно в Средиземном море.

В период с 1960 по 2004 год произошло 121 так называемое «нетипичное» массовое выбрасывание китов на берег, причем, по крайней мере, 40 из них были тесно связаны по времени и месту с военно-морской деятельностью.

Это были не отдельные группы старых или больных животных и не массовые выбрасывания, подобные тем, которые были зафиксированы в ноябре прошлого года в Новой Зеландии, когда более 200 черных дельфинов вместе выбросились на берег.

Речь в основном идет о горстке или нескольких клюворылых китах, выбрасывающихся на берег в течение одного-двух дней, и на расстоянии не более нескольких десятков километров друг от друга.

Самый масштабный эпизод произошел в 2002 году, когда сразу 14 китов в течение 36 часов выбрасывались на пляжи Канарских островов во время военно-морских учений НАТО.

«Через несколько часов после запуска сонара животные начали появляться на пляже», – сказала Бернальдо де Кирос.

Внешний осмотр показал, что у китов не было никаких признаков заболеваний или повреждений: у них была нормальная масса тела, а также отсутствовали кожные повреждения или инфекции.

Внутренний осмотр дал совершенно другие результаты. Пузырьки азотного газа заполнили вены китов, и их мозг был истощен кровотечением.

Вскрытие позволило выявить повреждения других органов, а также спинного мозга и центральной нервной системы.

Введение моратория на Канарских островах

Реакция китов на пузырьки азота в крови, возможно, различается по типу и интенсивности.

Проведенное в 2003 году исследование о возможной связи между гибелью китов и сонаром привело к тому, что в 2004 году Испания запретила подобные военно-морские учения вокруг Канарских островов.

«До этого Канарские острова были горячей точкой для такого рода “нетипичных” выбрасываний. Однако после ввода моратория они прекратились», – заявила Бернальдо де Кирос.

Авторы призвали ввести аналогичные запреты в других регионах, где собираются киты, подверженные риску оказаться под воздействием опасного для них сонара.

Кювье может вырасти до семи метров в длину. Он в основном питается глубоководными кальмарами и рыбой. Его повернутый вверх рот создает впечатление, что он постоянно улыбается.

Кит занесен в список «уязвимых» в Красной книге исчезающих видов МСОП, и считается, что его глобальная популяция составляет от 5000 до 7000 особей.

К другим угрозам его жизни относят столкновения с кораблями, загрязнение океана и смещение среды обитания, вызванное изменением климата.