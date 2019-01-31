Эффект Трампа – правда или миф

На одной корпоративной вечеринке в Мичигане некий гость обратился к диджею Кори Рэшу поставить довольно-таки откровенную песню Эминема «Chloraseptic». Но тот, прикинув, что текст песни не подходит для данной конкретной аудитории, вежливо попытался объяснить, что у него нет этого трека, да и он был бы не к месту.

И тут началось.

«Этот парень вцепился в меня, заявляя, что я никак сторонник Трампа», — смеется Раш. «Мне даже как-то неловка стало. Я напомнил ему, что тут не место для подобной дискуссии, да и какое это вообще имеет отношение к мероприятию? Он, кажется, передумал после этого развивать конфликт, но какое отношение его обвинение имело к песне Эминема я так и не понял. За те годы, что я в бизнесе, я установил для себя абсолютное табу на разговоры о политике с клиентами, потому что это в пятидесяти процентах случаев выливается в скандал».

С тех пор, как Дональд Дж. Трамп был избран президентом в ноябре 2016 года, уровень социальной напряжённости, мягко говоря, подрос. Неизменно озвучивая все свои соображения в Twitter, Трамп вывел само понятие жарких политических дискуссий на совершенно новый уровень.

Но если отбросить политику и конфликт мнений, как 18 месяцев президентства Трампа повлияли на нашу индустрию? Отмечают ли диджеи некие плюсы и минусы, если таковые имеются? И будет ли логично соотнести их с экономическими или социальными изменениями в Белом доме?

Возьмём недавнее понижение налогов на корпоративные заказы. Как на это отреагировали клиенты – с энтузиазмом или настороженностью? Чем подтверждается?

DJ Кори выразил мнение, что хотя пока налоговые нововведения не особо отразились на количестве заказов, в будущем, когда система заработает как должно, результаты могут быть и более заметными.

«Пока что я не наблюдаю серьёзных изменений», — говорит Раш. «Корпоративные мероприятия всегда шли валом. Если они планировали как-то всерьёз затронуть индустрию развлечений, он сделают это иначе».

Часто для свадеб и торжеств используют гобо проекторы (https://www.allfordj.ru/store/gobo/), с помощью которых можно сделать тематическое световое оформление любой поверхности помещения.

А вот DJ Майк Мелис из Итаки, штат Нью-Йорк, заявляет, что он старается не допускать влияния политики на его бизнес.

«Я твердо верю, что мой успех связан с тем, какие усилия я готов был приложить, а неудачи лишь учат тому, как стать ещё успешнее в будущем», — говорит Мелис. «Однако при президенте Обаме мы все были обязаны иметь обязательную медицинскую страховку, стало быть, если работодатель её нам не предоставлял, приходилось тратить собственные средства. [Примечание редактора: работодатели, у которых штат сотрудников не превышал 50 человек, были освобождены от обязанности оплачивать им страховки.] А три месяца без страховки означали штраф. Мне то было крайне неудобно, так как я был вынужден оплачивать медицинское страхование для себя и своей жены из собственного кармана, а стоимость услуги за год выливалась в пятизначную цифру. Я рад, что всё это позади, хотя моя супруга уже закончила обучение, и мы оба сейчас на ее страховом полисе.

«С другой стороны, всё тот же Обама узаконил однополые браки, что, по моему мнению, увеличило количество свадеб. А для диджеев это хлеб насущный. Кроме того, по моему опыту, большинство однополых пар тратят на торжество больше».

В прошлом году, по его словам, он отметил увеличение количества корпоративов, но что, честно говоря, не связывает тенденцию со снижением налогов.

«Я в бизнесе уже более 15 лет, — рассказывает Мелис, — и единственный раз, когда я наблюдал серьезный спад, пришёлся 2000-е. Это произошло при Буше, тогда фондовый рынок полностью обрушился и многие остались без работы, потеряли жильё и сбережения».

Адам Тигс (он же DJ Tgro) на северо-западном побережье не заметил особых изменений в экономическом положении индустрии. По его словам, бизнес по-прежнему процветает

«Как мобильный диджей, который специализировался изначально на свадебных церемониях, заявляю, что более 50 процентов моего бизнеса по-прежнему составляют корпоративные мероприятияю Хотя с тех пор я стал специалистом по светотехнике и освоил видеопроекцию. Я все еще люблю диджеинг, но не ограничиваюсь мероприятиями выходного дня и стремлюсь соединить все свои навыки, чтобы создать для клиента уникальное шоу. На том и деньги делаю».

Тем не менее, DJ Tgro, отметил некоторое разделением в рядах коллег по цеху, что в принципе может иметь какое-то отношение к нынешнему обитателю Белого дома.

«Прошедшие выборы и все эти вскрывшиеся коррупционные схемы, — говорит он, — определенно высветили некоторых товарищей, которые не на «стороне добра». Соцсети очень влияют на политику, но я бы рекомендовал всем заниматься самообразованием, больше читать и анализировать, чтобы отдавать свой голос за достойного кандидата. Но бизнес процветает, а я и моя семья в восторге от уровня свободы в Америке».

Как человек, который в колледже специализировался на финансах и вообще всегда любил изучать экономику, Грегг Холлманн из Ambient DJ Services (Нью-Джерси) говорит, что текущее оживление в экономике вписывается в обычный её цикл.

«Я лично считаю, что макроэкономика контролируется «невидимой рукой», как её назвал Адам Смит, отец-основатель современной экономики», — утверждает он. «Иными словами, текущая экономическая ситуация является результатом действия тех сил, которые существовали ещё до вступления Трампа в должность президента. И как практикующий диджей добавлю, что «политика танцев» всегда будет востребована, что бы ни учудил президент», — считает он.

Тем не менее, Холлманн всё же указывает на ряд позитивных явлений, произошедших с 6 ноября 2016 года.

«При низком уровне безработицы [3,9 % на апрель 2018 года, по данным Бюро трудовой статистики], люди уверены в завтрашнем дне и чаще устраивают частные вечеринки, да ещё какие! Преуспевающий фондовый рынок также укрепил доверие клиентов, ведь люди чувствуют себя более уверенно благодаря собственному более высокому капиталу».

Что до корпоративного сектора, сегмента, который пострадал больше остальных после экономических спадов 2008 года, Холлманн говорит, что эта часть индустрии медленно, но верно выправилась и продолжает развиваться при нынешнем правительстве.

«Наша компания начинает отмечать возобновление спроса на грандиозные корпоративные вечеринки. Несмотря на то, что свадебный сегмент не особенно чувствителен к общему состоянию экономики, — люди ведь будут вступать в брак независимо от текущей экономической ситуации, — у людей появилось больше свободны денег, и, соответственно, повысился спрос на свадьбы экстра-класса.

Среди подобных мне владельцев малого бизнеса, действительно ходит слух, что предложенные Трампом налоговые реформы 2018 приведут к снижению налога и увеличению нашей прибыли. Однако пока что это только теория, и у меня нет полной уверенности в том, что предполагаемое изменение в налоговом кодексе может всерьёз на что-то повлиять».

Майк Уолтер из Elite Entertainment (Тинтон-Фолс, штат Нью-Джерси), согласен с Холлманном, что всерьёз надеяться на положительное влияние реформ Трампа на бизнесе диджеев пока опрометчиво.

«Уменьшение налога вступило в силу только в этом году, а большинство людей планируют свадьбы за год или более, поэтому, возможно, увидеть реальный результат можно будет только 2019 или 2020», — говорит Уолтер.

«Что до влияния государственных деятелей на мой бизнес, мой девиз в этом вопросе – «Политика — дело локальное». Если дело не касается вступления страны в военный конфликт или чего-то вроде безумных законов о здравоохранении, президенты не влияют на моё текущее положение дел так сильно, как местный губернатор и муниципалитет. Экономика в Нью-Джерси хорошо развита, но наши налоги по-прежнему высоки, так что и тут сохраняется баланс своего рода».

А вот Тодд Мофри из Скенектади, штата Нью-Йорк, утверждает, что его компания Party With Todd недавно столкнулась с резким скачком свадебных продаж и готовностью клиентов тратить большие деньги на развлечения.

«У людей, кажется, стало больше свободных денег, так что нужда в экономии отпала», — говорит Мофри. «Выбирают модные и фешенебельные заведения. Украшение зала стало более пышным. Вообще тратить стали больше.

«В пакет услуг клиенты добавляют такие элементы как: больше освещения, известный диджей, модные технические решения и световые эффекты как в ночном клубе. То есть, люди тратятся на то, что без чего прежде старались обходиться».

Что касается политического дискурса, Морфи отрицает его влияние на свой бизнес.

«Я всегда считал, что политическим анекдотам не место на вечеринках», — объясняет он. «Вы же не можете знать всего о воззрениях гостей. На одной из недавних свадеб присутствовал крестный отец жениха — конгрессмен США в отставке!»

Тем временем Рэй Мартинес (DJ Ray Mar) (Гудиер, штат Аризона), отмечает рост фондового рынка до исторического максимума в качестве доказательства того, что нынешний президент «делает всё для благополучия страны».

«Возможно, он не самый умелый оратор и не слишком-то политкорректен, но я считаю, что он действует во благо американцев. Я считаю, что наша экономика сегодня процветает, соответственно, мой бизнес развивается, что улучшило и моё финансовое благополучие».

И, по словам Рэя, немалую роль здесь сыграли так называемые Bubble Party, которые устраивают в будние дни. По словам Мартинеса, за 4 дня поступило 18 заказов на проведение 18 вечеринок.

«Благодаря решению Роба Питерса из RPE пригласить меня в Бостоне в качестве ведущего Bubble Party, — рассказывает он, — экономика [для меня] на данный момент процветает».

Что касается личного его отношения к Трампу, Майк Уолтер утверждает, что единственное нарушениесо стороны президента — это то, сколько времени он тратит попусту в социальных сетях.

«В наше время на пустые споры в соцсетях мы привыкли тратить прорву времени, это буквально съедает всё свободное время», — говорит он. «Вроде бы знаю, что доказывать что-то в Facebook бесполезно, но нет-нет, да и ввяжусь в дискуссию».

«От добра добра не ищут. И вообще, я не думаю, что Трамп в целом помог или повредил нашему бизнесу, как и Обама в своё время не оказал существенного влияния на наш заработок».

Тодд Мофри говорит: «Не важно, кто президент. Люди всё равно женятся, устраивают бар-мицву, проводят выпускные и устраивают всевозможные вечеринки. Они готовы тратить деньги на развлечения. Состояние экономики влияет на размах мероприятия, на количество приглашённых, и будут ли подавать к столу деликатесы из морепродуктов».

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