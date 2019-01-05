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В ФОКУСЕ

Капитан молодежной сборной России выругался в сторону трибун после матча с США

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категория: В ФОКУСЕ

Клим Костин, капитан молодежной сборной по хоккею РФ, выругался в сторону болельщиков после игры, в которой его команда была побеждена американцами.

Матч состоялся в Ванкувере в ходе полуфинала мирового турнира. Когда она завершилась и стартовала церемония награждения, хоккеист со злости кинул свой шлем на лед, из-за чего зрители начали неодобрительно гудеть. Потом российский спортсмен передал свои часы человеку, сидящему на скамейке, и выругался в камеру. Местная публика при этом освистала Костина.

Позднее россиянин принес извинения зрителям и американским хоккеистам. Он отметил, что просмотрел повтор произошедшего и понял, что повел себя неправильно. Хоккеист также заявил, что причиной этому стала сильная боль от поражения.

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