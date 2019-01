Капитан молодежной сборной России выругался в сторону трибун после матча с США

Клим Костин, капитан молодежной сборной по хоккею РФ, выругался в сторону болельщиков после игры, в которой его команда была побеждена американцами.

Матч состоялся в Ванкувере в ходе полуфинала мирового турнира. Когда она завершилась и стартовала церемония награждения, хоккеист со злости кинул свой шлем на лед, из-за чего зрители начали неодобрительно гудеть. Потом российский спортсмен передал свои часы человеку, сидящему на скамейке, и выругался в камеру. Местная публика при этом освистала Костина.

Klim Kostin then had something to say about what can be assumed to be the crowd booing him. #WJC2019 pic.twitter.com/nA8LhuUbBT

— Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 4 января 2019 г.