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АВТО

Volkswagen может оснастить новый Golf GTI мотором на 300 лошадиных сил

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категория: АВТО

В Сети появились слухи о том, что автопроизводитель Volkswagen может оснастить спортивный хэтчбек Golf GTI силовым агрегатом мощностью как минимум 300 «лошадок».

Компания неплохо поработала над сокрытием тестовых образцов, поэтому фотошпионам не удалось сделать ни одного кадра модели. Однако если судить по описаниям машины на тематических порталах, то она будет оснащена узкой решеткой радиатора с крупным отверстием для выпуска. Сзади у автомобиля все так же будет иметься двойная выхлопная труба и небольшой спойлер.

Интерьер автомобиля тоже подвергнется изменениям. К примеру, в салон установят новейший модульный комплекс мультимедиа, который Volkswagen ставит во все свои новинки. Приборная панель, скорее всего, будет полностью цифровой.

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