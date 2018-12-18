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В ФОКУСЕ

В Черное море вошел корабль-разведчик НАТО

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категория: В ФОКУСЕ

На Украинском военном портале появилась информация о том, что в черноморскую акваторию зашел разведывательный корабль НАТО, принадлежащий ВМФ Великобритании.

Данное действие является частью соглашения между британской и украинской стороной, которое было достигнуто в конце ноября. На сайте отмечается, что судно должно было прибыть только в следующем году, однако из-за недавнего происшествия в Керчи британский флот решил отправить разведчика гораздо раньше.

В Великобритании также пообещали отправить на Украину своих инструкторов, которые займутся обучением украинских бойцов специального назначения и морской пехоты.

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