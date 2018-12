В Черное море вошел корабль-разведчик НАТО

На Украинском военном портале появилась информация о том, что в черноморскую акваторию зашел разведывательный корабль НАТО, принадлежащий ВМФ Великобритании.

Данное действие является частью соглашения между британской и украинской стороной, которое было достигнуто в конце ноября. На сайте отмечается, что судно должно было прибыть только в следующем году, однако из-за недавнего происшествия в Керчи британский флот решил отправить разведчика гораздо раньше.

.@RoyalNavy returns to BlackSea for the first time since the Sea of Azov crisis: Devonport based, Echo class multirole hydrographic & oceanographic survey vessel @HMS_Echo transited Bosphorus. The survey suit consists of EM710MBES, EA600 single beam echo-sounder, towed side sonar pic.twitter.com/0ASjn1Neck

— Yörük Işık (@YorukIsik) 17 декабря 2018 г.