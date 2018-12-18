Российские вертолеты Ка-52 назвали «убийцами» украинских С-300

Бабак Тагвей, военный эксперт, отметил, что если между РФ и Украиной произойдет столкновение, то российские вертолеты Ка-52 смогут уничтожить украинские комплексы ПВО.

Согласно словам специалиста размещенные на Крымском полуострове вертолеты будут применены против С-300 Украины, которые развернуты рядом с южной границей региона. Его выводы базируются на военных маневрах, проведенных российской авиацией в области Джанкоя. Они были осуществлены совместно с силами ПВО России.

В российских СМИ также отмечают, что почти 33 процента всех вылетов, осуществленных боевыми воздушными силами, связаны с отработкой маневров, направленных на противодействие вражеским противовоздушным системам.