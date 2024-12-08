В Саратовской области на продажу выставлена придорожная гостиница, расположенная в селе Николаевка Ивантеевского района. Объявление о продаже появилось на одном из интернет-сервисов. Владельцы оценивают объект в 12,5 миллиона рублей, но готовы рассмотреть варианты обмена на строительную технику, такую как самосвал или погрузчик.

Гостиница представляет собой комплекс с кафе и десятью номерами для проживания. Это делает её привлекательной для путников и автолюбителей, особенно учитывая растущую популярность внутреннего туризма.

Как отмечают эксперты, такой бизнес может быть интересен для тех, кто ищет готовое решение для развития в сфере придорожного сервиса. При этом владелец не исключает гибких условий сделки, что расширяет возможности для потенциальных покупателей.