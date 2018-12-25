Парки аттракционов в Санкт-Петербурге

Не важно, приехали вы в Петербург с детьми или нет, все равно многие люди любят экстремальные развлечения. Но, к сожалению, не везде есть места, где эти развлечения присутствуют. Поэтому вам помогут парки аттракционов, где вы сможете выбрать карусель по душе. Будет ли это спокойная обзорная мини-экскурсия на колесе обозрения или же захватывающая поездка на американских горках, решать вам. К слову, если вы приехали в северную столицу из другого города, то рекомендуем обратить внимание на бутик отель Zabava в Санкт-Петербурге. Расположен отель в самом центре города, что значительно облегчит его изучение!

Диво-остров

Отличный парк аттракционов, расположенный на Крестовском острове. Он постоянно развивается, и ежегодно вы можете наблюдать все большее количество развлечений, которые предлагает этот парк. Разнообразные аттракционы для самых разных возрастов. Тут вы можете найти как карусели для малышей, так и экстремальные развлечения для взрослых. Территория парка небольшая, но украшена очень красиво, существует возможность сделать множество уникальных фотографий.

Гагарин-парк

Парк рассчитан на посетителей с детьми. Большинство аттракционов рассчитано на ребят до 8 лет. В набор развлечений входит все то, что нравится детям – карусели, лодочки, комната страха. Площадь совсем небольшая, дети не успевают устать и посещают при этом большое количество развлечений. В парке царит уютная атмосфера, легко найти любой аттракцион. Отличное место для празднования дня рождения вашего ребенка, ему обязательно понравится.

МазаПарк

Это крытый парк развлечений, который открыт круглогодично. Здесь понравится и детям и взрослым. Отличное место для отдыха большими компаниями. Множество развлечений, среди которых каждый сможет найти что-то свое. Зона боулинга, бильярда, картинг и еще много чего еще. Также на территории работает бар, где можно отдохнуть. Территория парка достаточно большая для крытого парка, но существует возможность очередей, так как посетителей действительно бывает много. Огромный плюс состоит в том, что входной билет един, то есть вы платите только один раз при входе и можете дальше посетить все доступные аттракционы без ограничений.

Аквапарк Питерленд

Его тоже можно спокойно отнести к паркам аттракционов, так как здесь находится достаточное количество горок, которые понравятся не только детям, но и взрослым. Плаванье в бассейне и катание с горок – отличный вариант отдыха на выходные всей семьей, который обязательно оставит после себя хорошие впечатления и красивые фотографии, пересматривая которые вас буду греть ваши воспоминания.