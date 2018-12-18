Покровитель мореплавателей и торговцев – Святой Николай

Храм Святителя Николая построен в Евпатории.

1. Принято считать, что святой покровительствует мореплавателям, купцам, поэтому о нём нельзя говорить плохо. Даже пираты соблюдают это негласное правило.

2. Икону с его изображением и своего близкого родственника моряки нередко хранили вместе.

3. В Евпатории, маленьком городке курортников и торговцев традиционно с уважением относятся к этому святому.

Описание собора

Храм спроектирован Бернардацци Алексеем Осиповичем в византийском стиле, поэтому он напоминает собор Святой Софии в Константинополе. У строения белые стены и голубые купола. Бетонный купол в середине с диаметром 18 метров весит 156, 6 тонн. Декорированием стен, куполов и сводов занимались Соколовский и Строев. Вырезать иконостас доверили жителю Флоренции Ваннуки. Автором креста был художник Б. В. Эдуардс. Первый камень заложили в основание в середине июля 1893 года. Церковь осветил через 6 лет эпископ Вольский. В соборе одновременно могли молиться примерно 2 тысячи прихожан.

История храма

Россия завоевала Греции свободу в 1878 году. В знак признательности греки, проживающие в Евпатории, решили соорудить храм, там, где раньше стояла греческая церковь. http://st-georgecross.com/

Строительство активно поддерживал священник Яков Чепурин, который стал первым настоятелем храма.

Яков собирал средств на строительство собора и сам выделил не маленькую сумму, пожертвовав фамильные драгоценности и имущество. Александр III вложил 36 тысяч рублей. Городские власти также внесли свою лепту. Деньги вносили мусульмане, караимы, евреи, Это обычное дело в Евпатории, там спокойно относятся к человеку любой веры. В городе на набережной Терешковой построена церковь, синагога, мечеть. К сожалению, священник не дожил несколько месяцев до открытия собора. Как доносит легенда, то Чепурин скончался на пороге здания. Его поразила новость, что настенная роспись испортилась, потому что печи в подвале затопило. Его сердце не вынесло такой неприятности. Могила протоиерея Якова Чепурина находится под стенами храма. В память этого скромного человека названа приходская школа и улица, примыкающая к собору.

Перед войной собор закрыли, там хранили зерно, использовали его как склад, в качестве конюшни и там находились художественные мастерские. Открыли его только в 1990-тые годы.

Реставрация храма

Обновление собора произошло в 2014 году. Многие горожане остались недовольные реставрацией. Строители не сохранили старинную роспись, которая нравилась прихожанам. Штукатурку с древними изображениями также выбросили в мусор. Стены покрыли новой росписью, более красочной, но менее естественной. Прихожане больше не ощущали благодать и святость от нового декора. Хотя сначала роспись не планировалась. На белой стене должна была быть только изображение Иисуса, протягивающего руки навстречу прихожанам на фоне голубого неба.

Три разновидности крестов

В храме существуют реликвии, которые любопытно осмотреть каждому туристу и прихожанину. К ним относится крест, размещённый на церковном дворике. Крест напоминает о греческой общине, которая принимала активное участие в закладке храма. Этот предмет соорудили ещё до строительства храма. Кроме этого креста в храме находятся ещё кресты.

1. Византийские кресты можно обнаружить на колоннах.

2. Георгиевские являются символом смелости воинов, защищавших полуостров.

3. Традиционные православные укреплены на куполах, как причастность продолжения традиции.

Посетить храм разрешено всем туристам, даже атеистам.

Нельзя только не надевать откровенные наряды, не шуметь во время богослужения, перекреститься, переступив порог. Фотографировать нельзя, если не разрешил священник. Храм Святителя Николая следует искать на улице Тучина, 2. Это недалеко от Гезлевских ворот, рядом с пансионатом «Орбита».