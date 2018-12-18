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Интересные статьи

Регистрация ООО в пенсионном фонде, налоговой инспекции и службе статистики

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категория: Интересные статьи

После завершения процедуры регистрации ООО, в налоговой инспекции выдается свидетельство о госрегистрации фирмы. Однако, чтобы начать осуществление коммерческой деятельности, необходимо пройти еще ряд важных процедур, которые по своей значимости не уступают процессу регистрации. А жители Киева могут узнать больше о ценах и услугах в своем городе онлайн.

Когда учредителю выдано свидетельство о госрегистрации, нужно стать на учет в таких фондах, как:

Пенсионный фонд

Для этого учредителю (директору, гендиректору) нужно иметь такие документы:

  • копию ИНН, заверенную нотариусом;
  • копию двух первых страниц паспорта, заверенных нотариально, включая и копию страницы с местом регистрации;
  • копию ОГРН, заверенную нотариусом;
  • свидетельство пенсионного обязательного страхования.

После предоставления всех необходимых документов, учредителю (представителю) ООО выдаются реквизиты, по которым он обязан перечислять обязательные взносы, и на руки выдается уведомление о постановке на учет в ПФ.

Согласно действующего законодательства, фиксированный размер обязательных отчислений в ПФ перечисляют все хозяйственные товарищества. Размер отчислений будет зависеть от времени постановки на учет.

Налоговая инспекция

В связи с тем, что в качестве регистрирующего органа юрлиц выступают налоговые органы, то по принципу «одного окна» регистрация ООО в налоговой инспекции происходит автоматически после предоставления учредителем для госрегистрации требуемого пакета документов.

Служба статистики

Любое ООО должно быть зарегистрировано (поставлено на учет) в Федеральной службе госстатистики (ФСГС). Там ООО присваивается специальный код. Обязательная регистрация в статистике ООО действует не в каждом регионе Российской Федерации, но чтобы не возникало проблем с контролирующими органами и банковскими учреждениями, ее лучше всего получить. В ФСГС ООО должны предоставлять госстатотчетность о хозяйственной деятельности.

Для постановки на учет в органах госстата, учредитель (директор, гендиректор) ООО предоставляет следующие копии документов, заверенных у нотариуса:

  • ИИН;
  • двух первых страниц паспорта и страницы с местом регистрации;
  • ОГРН;
  • выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

По результатам рассмотрения документов, на руки учредителю (представителю) выдается уведомление, в котором указаны присвоенные ООО коды статистики.

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