Прикосновения могут создавать детальные и долговечные воспоминания

Изучение объектов путем прикосновений позволяет создавать детальные и долговечные воспоминания о них, даже если мы не собираемся запоминать подробности об этих вещах. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Psychological Science, выпускаемом при поддержке Ассоциации психологических наук.

«Особенно интересен тот факт, что участники эксперимента смогли визуально идентифицировать объект, который они никогда не видели, но при этом касались его неделю назад без намерений запомнить данный предмет. Нельзя также не отметить, что сравниваемые объекты, присутствовавшие в тесте распознавания, по своим базовым признакам принадлежали к одной и той же категории. Таким образом, они идентифицировались испытуемыми именно по мелким деталям, присущим только им, а не по общим визуальным элементам», – отметил исследователь Фабиан Хатмахер из Регенсбургского университета.

«Цель исследования заключалась в выявлении существующих когнитивных и нейронных моделей хранения и извлечения воспоминаний, поскольку они, судя по всему, не способны к учету большого объема хранимой информации», – добавляет Хатмахер.

В отличие от визуальной информации нам сравнительно мало известно о долговременной памяти, формируемой иными способами. Хатмахер и соавтор исследования Кристоф Кухбандер решили сосредоточиться именно на тактильном или основанном на прикосновениях опыте.

В одном из экспериментов всем участникам завязали глаза. Затем им дали на изучение 168 повседневных предметов, таких как ручка. Каждую вещь в руках можно было держать не больше 10 секунд. Исследователи сказали участникам, что позднее их проверят на то, как хорошо они запомнили объекты, поэтому советовали им особое внимание обратить на форму, текстуры и вес каждого предмета. Участники с все еще завязанными глазами прошли тест на тактильную память по половине вещей сразу после их изучения. Им давали подержать объекты, которые они ранее уже касались, и похожие на них предметы, отличавшиеся только мелкими деталями – их задача заключалась в том, чтобы указать, какие именно вещи они уже держали в руках. Через неделю они завершили схожий тест, но уже со второй половиной объектов.

Участники продемонстрировали практически идеальные результаты в тесте, который прошел почти сразу же после изучения вещей, дав правильные ответы в 94 процентах случаев. Примечательно, что их воспоминания оказались надежными даже спустя неделю, так как точность ответов составила 84 процента.

Но будут ли они так хорошо помнить объекты, если не станут намеренно запоминать их? И могут ли объекты, изученные прикосновениями, распознаваться с помощью другого способа восприятия окружающего мира?

Во втором эксперименте новая группа испытуемых изучила все те же 168 объектов, не зная, что в будущем им придется проходить тест по ним. Вместо этого экспериментаторы сказали, что исследуют эстетические чувства, поэтому попросили участников оценить приятность каждого объекта на основе его веса, формы и текстуры.

Участники опыта вернулись через одну неделю и прошли неожиданный для них тест на память. Им завязали глаза и дали на распознавание половину ранее изученных предметов. Оставшуюся половину они должны были распознать визуально. После каждого испытания они также рассказывали, на чем именно базируется их ответ: обычном угадывании или обнаружении схожих деталей.

И снова результаты показали, что испытуемые с высокой точностью запомнили большинство объектов. В тесте с завязанными глазами участники правильно ответили в 79 процентах случаев, а в визуальном испытании они определили нужные объекты в 73 процентах случаев.

В обоих тестах испытуемые давали наиболее точные ответы для объектов, у которых они запомнили мелкие детали, умеренно точные – для объектов, показавшихся им смутно знакомыми, и наименее точные – для тех, которые они называли наугад. Примечательно, что участники демонстрировали лучшие показатели, чем при случайных ответах, когда сообщали, что просто догадались.

Тот факт, что участники смогли распознать объекты по сенсорным модальностям, интригует, особенно если учесть, что прошлые и новые предметы отличались друг от друга только незначительными деталями, которые можно было различить на основе тактильных ощущений.

«Эти результаты свидетельствуют о том, что человеческий разум без каких-либо усилий и в автоматическом режиме хранит в себе детальные и долговечные представления об огромном количестве перцепционных переживаний, включая тактильные. Мы хотим изучить идею о том, что хранение такого огромного объема данных может носить функциональный характер, поскольку оно служит руководством для нашего поведения и способствует его более тонкой настройке, без наличия сознательного опыта», – заявил в конце Хатмахер.