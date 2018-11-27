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В ФОКУСЕ

Опубликован ошибочный указ Порошенко о введении военного положения на Украине

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категория: В ФОКУСЕ

Сегодня, 27 ноября, в украинских СМИ был размещен президентский указ, сообщающий о введении военного положения в стране на 60 дней. Однако во время выступления по ТВ Петр Порошенко сообщил о 30 днях.

Позднее Виктория Сюмар, украинский депутат, заявила, что возникла банальная путаница, из-за чего в Сеть утек ошибочный указ. Новая редакция будет опубликована завтра. В настоящее время необходимый документ обрабатывается в юридическом управлении. Данную информацию подтвердил Иван Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер-министр Украины, сообщивший об ошибке и дисциплинарном наказании провинившихся людей.

Парламентарии согласились ввести военное положение на 30 дней, чтобы не сорвать выборы президента, которые должны пройти в скором времени. Причиной данного решения стал инцидент в Керчи, в результате которого Россией были задержаны три украинских корабля.

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