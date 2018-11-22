Чему научила нас МКС за последние 20 лет

Двадцать лет назад 20 ноября с космодрома Байконур, расположенного в Казахстане, был запущен первый модуль Международной космической станции, получивший название «Заря». Его назначение заключалось в снабжении МКС топливом и удержании ее на одной позиции на ранней стадии реализации этого масштабного проекта.

Это было началом эпохи МКС, в рамках которой людям удалось значительно расширить свое понимание космоса и самих себя. Мы смогли увидеть свои сильные и слабые стороны, а также узнать, как можно устранить последние в необычных для нас условиях, существующих за пределами нашей родной планеты.

«Заря» изначально была рассчитана на 15-летний срок эксплуатации, однако в 2013 году команде российских инженеров удалось доработать ее, чтобы она смогла прослужить как минимум до 2028 года. Этот модуль считается сверхуспевающим, как и вся станция в целом, ведь она позволила сделать множества научных открытий в самых различных областях и ниже мы расскажем лишь о некоторых из них.

Кристаллография

В условиях низкой гравитации кристаллические образования растут более стабильно, позволяя ученым выращивать на МКС большие и качественные кристаллы. Одним из первых результатов данной работы стало проведение клинических испытаний препарата, предназначенного для лечения мышечной дистрофии Дюшенна. Разработка лекарства основывалась на протеинах, кристаллизованных на станции.

Метеорология

Внешний инструмент МКС, получивший название ISS-RapidScat и разработанный Лабораторией реактивного движения, был запущен в 2014 году для замены предыдущего инструмента. Главная способность этого спутника заключается в возможности неоднократного измерения океанских ветров, позволяющей значительно улучшить системы прогнозирования погоды на Земле и предупреждающей людей об образовании крупных опасных бурь.

Разработка

Система управления окружающей средой и жизнеобеспечением, которая очищает воду из любого источника, доступного на МКС, включая и несколько довольно неприятных, была адаптирована для систем очистки воды на Земле. К примеру, в Чиапасе (Мексика) новая система очистки воды смогла уменьшить риск заражения паразитами и желудочно-кишечными заболеваниями.

Остеология

В космосе плотность костной ткани у космонавтов источалась заметно быстрее, чем на Земле. Довольно долго весь лишний кальций, вымываемый их телами, приводил к серьезным проблемам в работе системы очистки воды. Исследования, направленные на поддержку астронавтов МКС, помогли ученым разработать специальные диеты и физические упражнения для смягчения этих негативных эффектов. Они не только помогут нам добраться до Марса в здоровом состоянии, но и позволят усовершенствовать лечение остеопороза.

Астробиология

Выносливые бактерии и «экстремофилы», обнаруженные или невольно доставленные на МКС, помогли расширить наше понимание того, какие условия жизни способны перенести живые существа. Это помогло нам понять риски заряжения Марса или Луны бактериями с Земли. Мы также узнали о том, как жизнь может распространяться между различными космическими телами во Вселенной.

Космология

Космические лучи пронизывают все пространство, но к тому времени, когда они проходят земную атмосферу, их удается обнаружить и изучить уже в несколько деградированной форме. К счастью Alpha Mounted Spectrometer с МКС и другие инструменты позволяют нам измерять эти лучи еще до того, как они входят в атмосферу Земли, позволяя лучше понять природу происхождения Вселенной.

Материаловедение

В 2017 году компания под названием «Сделано в космосе» (Made in Space) создала волоконно-оптические нити в условиях низкой гравитации МКС, используя материал, который по своим свойствам превосходит сырье, применяемое на Земле, но с ним сложно работать под действием высокой силы тяжести. Подобные волокна можно производить в космосе, а затем отправлять их на Землю для повышения параметров волоконно-оптических материалов. Этот эксперимент стал важным шагом как в плане улучшения коммуникации, так и в организации полноценного производства на станции.

Генетика

Из близнецов-астронавтов Марка и Скотта Келли только последний провел на МКС почти целый год. Специалисты NASA тщательно изучили братьев, чтобы узнать, как пребывание в космосе влияет на ДНК и общее состояние человека.

Недавно ученые выяснили, что теломеры Скотта – «концевые колпачки» на хромосомах, которые обычно сокращаются с возрастом, наоборот выросли у астронавта. Затем они вернулись к первоначальной длине, после того как Келли вернулся на Землю.